La T y la M tocan en San Juan: dónde, cuándo y cómo conseguir entradas

San Juan se prepara para vibrar al ritmo de una de las bandas más populares del momento. El sábado 8 de noviembre, el dúo argentino La T y La M tomará por asalto La Meseta en un concierto imperdible organizado por Session, prometiendo una velada llena de música, baile y energía.

La cita es el sábado 8 de noviembre, con inicio programado para las 23:00 horas, en el reconocido espacio de La Meseta, ubicado en Abraham Tapia Este, San Juan. Este evento marca un momento destacado en el calendario de entretenimiento de la provincia, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de ver en vivo a Tobías Medrano y Matías Rapen, los talentosos artistas detrás del fenómeno musical.

De un "enganchado" en pandemia a sonar en el vestuario de la Selección

La historia de La T y La M es un testimonio de cómo los grandes éxitos nacen de momentos simples. El dúo se formó en plena pandemia del 2020, cuando Matías Rapen descubrió los videos de Tobías Medrano en YouTube y lo invitó a su estudio, "Tute Records", para grabar un "enganchado". La química fue instantánea y la repercusión del video en redes sociales fue tan abrumadora que decidieron unirse formalmente, dando vida a la banda que hoy conocemos.

Su salto a la fama masiva llegó de la mano de un momento histórico: tras la victoria de la Selección Argentina en la Copa América 2021, los jugadores, liderados por Nicolás Otamendi, eligieron su tema "AM (cover)" para celebrar a todo volumen en el vestuario. "¡Cuando lo vi quedé anonadado! Se me puso la piel de gallina", recuerda Matías sobre ese instante que los proyectó nacionalmente.

Las entradas para este concierto que promete repasar todos sus éxitos ya están a la venta y se pueden adquirir a través de los siguientes puntos oficiales:

