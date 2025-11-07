L-Gante no atraviesa un momento de calma. A los recientes disgustos, como el quiebre laboral con Maxi El Brother, se suma un nuevo escándalo que lo inhabilita para realizar shows fuera de Argentina: una millonaria deuda que data de 2022.

La abogada Sabrina Cipolla, hermana de Alejandro Cipolla, fue quien sacó a la luz pública el monto adeudado por el cantante. En declaraciones recientes, Cipolla confirmó que L-Gante tiene shows pautados fuera del país, pero la restricción le impide salir.

Publicidad

Sobre esta medida, la letrada fue enfática: “Hasta la fecha no han abonado la deuda, por eso es que Elián no puede salir del país. La medida no se levanta hasta que no abonen esto”.

Consultada sobre la suma exacta del conflicto, Sabrina Cipolla detalló: “Más o menos son 36 millones de pesos, y se actualiza con el índice de inflación”.

Publicidad

El origen de esta "guerra" se remonta a 2022. Cipolla representó a L-Gante en la causa que mantenía con Tamara Báez por la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común. La abogada comentó que en dicho expediente se había realizado un acuerdo respecto a los alimentos, el cuidado personal y el régimen de comunicación.

Sin embargo, el conflicto escaló al momento de la rendición de los honorarios: "Cuando me rendía los honorarios, veo los aportes, le comento a Elián y hace caso omiso. No me contesta. Lo tuve que notificar y ahora una demanda ejecutiva”, explicó Cipolla en su momento.

Publicidad

Este incumplimiento de pago resultó en una demanda ejecutiva, lo que, sumado a la cifra que se “actualiza por inflación”, ha generado la millonaria deuda que hoy restringe los movimientos internacionales de L-Gante. Según había resumido Alejandro Cipolla, "Elián no tiene nada. Ni un auto, en los que anda son prestados. Todo de Maxi”.