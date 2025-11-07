El mundo de la farándula argentina fue testigo de una "GUERRA DECLARADA" entre Flor de la V y Estefi Berardi. Berardi dejó el programa Los Profesionales de Siempre envuelta en una gran polémica. Aunque inicialmente la razón de su salida fue para trabajar más en su empresa de marketing, luego reveló que no estaba cómoda con algunos tratos y manejos que se hacían en el programa, e incluso afirmó que la producción era desordenada.

En su descargo, la conductora cuestionó la autoridad de su ex panelista para criticar el programa: "Yo creo que uno tiene que verse uno. [...] Cuando, claramente, tu trabajo no condice con tu pico, ¿desde qué lugar hablás?".

Publicidad

El ataque más directo de Flor de la V apuntó a la capacidad profesional de Berardi, calificando su crítica de "muy atrevida": "Si fuera una panelista brillante, bueno, pero cuando no lo sos, me parece que es muy atrevido".

Flor de la V también desmintió las acusaciones sobre el manejo interno del programa: "No es cierto que la producción es desordenada como dijo ella". Además, sostuvo que trabajan "como trabaja todo el mundo, y hacemos un programa excelente".

Publicidad

En un tono enojadísimo, la conductora introdujo una crítica generalizada hacia la ex panelista: "Lo que no me gusta es esta generación de cristal que no se le puede decir nada". No obstante, admitió no saber exactamente lo que pasó con Berardi porque ella no estaba presente, por lo que no podía hablar del tema en particular.

La conductora defendió a su equipo y las decisiones editoriales al señalar: "Si ellos consideran que no es trascendente la información es válido porque uno es un panelista". Flor de la V insistió en que Berardi contó todo en LAM y no les dijo a sus compañeros cuál fue el verdadero motivo de su salida. Enfatizando su rol como figura principal, la conductora declaró: "Yo soy la imagen de este programa y es conmigo. Ellos son mis productores".