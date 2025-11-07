La magia y la diversión se combinan en Halloween Kids Fest, una propuesta pensada para los más chicos que promete llenar de color y energía la noche del domingo 9 de noviembre en la Sala del Sol (Avenida Rawson Sur 1.302, Capital). Desde las 20, una única función reunirá shows, juegos, personajes y música en vivo, con el gran cierre a cargo de Guerreras K-pop, el fenómeno infantil que recorre distintas provincias argentinas.

La propuesta en vivo que se podrá disfrutar. FOTO: Gentileza

El evento es organizado por Magic Producciones, una empresa sanjuanina que lleva casi una década dedicada al entretenimiento infantil. “Somos una productora que hace más de ocho años trabaja en San Juan y provincias vecinas, exclusivamente para el entretenimiento de los chicos”, explicó su responsable, Pablo Agustín Medina. “Nuestra intención es que los niños se despeguen un poco del celular y pasen un momento en familia. Queremos que disfruten, que jueguen y que los padres compartan ese momento con ellos”, agregó.

La experiencia comenzará desde el ingreso del público: habrá stands de maquillaje y glitter, efectos especiales, un sector de fotos y un candy & snack bar con golosinas y bebidas. Además, se premiará a los mejores disfraces y se presentará un espacio de ciencia interactiva a cargo de Comparte Laboratorio, con experimentos y juegos relacionados con la temática Halloween.

“Desde que llegan, los chicos ya entran en un mundo mágico. Queremos que sientan que todo el lugar está pensado para ellos”, comentó Medina. “Tendremos maquillaje FX, premios, actividades interactivas y sorteos durante toda la jornada. Y a las 20:15 comienza la parte artística con personajes como Mickey y Minnie Halloween, Merlina, superhéroes y piratas, hasta llegar al gran cierre con Guerreras K-pop.”

Sobre este espectáculo, Medina señaló que “las guerreras son los personajes del momento” y que la propuesta “habla del esfuerzo, la amistad y de luchar contra los miedos”. “Nos gusta que los shows también transmitan valores positivos —explicó—. Por eso seleccionamos cuidadosamente cada personaje: queremos que, además de divertirse, los chicos se lleven un mensaje lindo.”

La producción involucra a un equipo de más de 25 personas, entre técnicos, maquilladores, vestuaristas y asistentes. “Detrás de escena hay un trabajo enorme: peinado, maquillaje, dos cambios de vestuario, efectos audiovisuales, sonido… Todo está cuidado al detalle para que salga perfecto”, detalló el productor.

Las Guerreras K-pop ya pasaron por escenarios de San Luis, Mendoza y La Rioja, con una gran respuesta del público. “Nos sorprendió la repercusión. Nos pedían el show en otras provincias y hasta nos escribieron de lugares más lejanos. Por eso estamos proyectando llevarlo también a la temporada de verano”, adelantó Medina.

El organizador también destacó el rol del público familiar en cada función. “Siempre nos acompañan los padres, que son fundamentales. Hay muchos chicos que sueñan con ver a sus personajes favoritos y los papás hacen el esfuerzo de llevarlos. Por eso, este espectáculo también es un homenaje a ellos”, dijo.

Las entradas ya están disponibles en entradawweb.com, con valores de $12.000 para Platea General y $18.000 para el sector VIP.

“Queremos que sea una fiesta para todos, que se rían, bailen, se saquen fotos y se lleven un recuerdo inolvidable. Ese es nuestro mayor objetivo”, concluyó Medina.