Cómo quedaron las rutas de San Juan tras las intensas lluvias, según Vialidad Nacional

Todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan se encuentran habilitadas y transitables, según el último informe oficial de Vialidad Nacional emitido este viernes 7 de noviembre a las 8:00 horas. Sin embargo, las autoridades recomiendan circular con precaución debido a las recientes precipitaciones que podrían haber afectado el estado del pavimento, especialmente en zonas con badenes.

Situación por ruta

La Ruta Nacional 40, columna vertebral del sistema vial sanjuanino, presenta transitabilidad normal en todos sus tramos: San Juan-Mendoza, San Juan-Jáchal y Huaco-La Rioja. La RN 150, que conecta Jáchal con Ischigualasto y Rodeo, se reporta en condiciones normales, al igual que la RN 153 en el Departamento Sarmiento.

Publicidad

La Circunvalación de San Juan (RN 014) se encuentra transitable sin novedades, mientras que la RN 20, que une San Juan con El Encón en la provincia de San Luis, mantiene un buen estado de conservación. Completan el panorama favorable las rutas nacionales 141 (hacia Chepes) y 149 en los departamentos Iglesia y Calingasta, esta última con la recomendación específica de extremar la atención por la presencia de badenes.

Recomendaciones para usuarios

Vialidad Nacional sugiere a los conductores realizar un chequeo completo de sus vehículos antes de iniciar cualquier viaje, verificando especialmente neumáticos, frenos y sistema de iluminación. Asimismo, recuerda la obligatoriedad de portar documentación del vehículo, licencia de conducir y seguro vigente.

Publicidad

La conducción preventiva se considera fundamental en las actuales condiciones, prestando especial atención a posibles irregularidades en el pavimento derivadas de las lluvias recientes.

Canales de información

Para consultas actualizadas sobre el estado de las rutas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional a través de los teléfonos gratuitos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, o mediante el correo electrónico vialidad@transporte.gob.ar. También se encuentra disponible la página web oficial para verificar el estado de las rutas en tiempo real.