Un changarín del departamento 25 de Mayo, de alrededor de 40 años, fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por tres meses. El hombre está acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra, una adolescente de 15 años.

La detención del sospechoso, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a la víctima, fue ordenada por la jueza de garantías Gloria Chicón durante el fin de semana, a pedido del fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI (especializado en delitos contra la integridad sexual de menores).

Publicidad

Durante la audiencia celebrada este miércoles, la magistrada formalizó la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de un año, además de disponer la prisión preventiva del acusado por el lapso de tres meses mientras avanza la causa.

El caso salió a la luz luego de que el padre biológico de la menor realizara la denuncia en representación de su hija. Según consta en la denuncia, la adolescente habría revelado que sufría abusos reiterados desde hacía aproximadamente tres años por parte de su padrastro, quien convivía con ella y su madre en una vivienda del este sanjuanino.

Publicidad

El fiscal Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Agustina Cerdera y Candela Pérez, reunió los primeros elementos de prueba y solicitó la detención del sospechoso, quien fue arrestado en un domicilio de la zona y trasladado a los Tribunales de San Juan.

El acusado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, reiterado y agravado por la situación de convivencia. Este es un delito grave que contempla penas de hasta 20 años de prisión.

Publicidad

La jueza Chicón también ordenó que la víctima declare en Cámara Gesell, una medida dispuesta para resguardar su integridad emocional y evitar la revictimización. La investigación continuará bajo la órbita de la UFI ANIVI, que deberá avanzar con la toma de testimonios, las pericias psicológicas y la recolección de pruebas materiales.