El mundo del espectáculo ha reaccionado al "caos" que atraviesa Marcelo Tinelli. Tras la suspensión de su vuelta a la Argentina el martes 4, la noticia generó diversas posturas, y ahora se sumó al debate la voz de Aníbal Pachano.

Marcelo Tinelli llegó al aeropuerto con sus hijas, Mica y Cande, pero después de una larga charla telefónica, suspendió su regreso y se refugió en su chacra de Punta del Este. El periodista Gustavo Descalzi, cercano al clan Tinelli, resumió la situación del conductor, contando que pasó la noche sin su entorno, "Llorando, solo y sin sus afectos". Descalzi también preguntó: "¿Dónde están los amigos del campeón?".

A raíz de esta situación, empezaron a llegar mensajes de apoyo. Ya se habían manifestado el sonidista Federico Ruiz (a quien Marcelo le agradeció públicamente), su productor y mano derecha, Fede Hoppe, y también Gladys Florimonte, y ahora se sumó Aníbal Pachano.

Consultado en el programa Ángel Responde (Bondi), Pachano se mostró sorprendido por la situación. El artista pidió piedad y defendió la trayectoria de Tinelli: “Me sorprendió. Yo creo que a veces golpear a una persona que por ahí no está bien en este momento…una persona que ha dado tanto trabajo, que ha generado tanta historieta importante dentro del mundo del espectáculo…”. Pachano incluso remarcó que Tinelli fue el "último coletazo de los programas a los que podías ir a mostrar cómo bailabas, cómo cantabas…”.

Pachano también destacó su relación histórica con el conductor. “Es un tipo al que yo quiero mucho y respeto porque yo lo conozco desde los pasillos de Badía, de toda la vida", subrayó.

Ante el momento difícil que atraviesa Tinelli, Pachano hizo un llamado a la colaboración: “me parece que si está pasando por un momento difícil no hay que aplastar, hay que ayudar. Hay que colaborar”.

Sobre la reacción pública, Pachano lamentó que la gente esté "cobrando todo lo que no le dijeron" antes al conductor. Explicó que el problema es que la gente "no dice lo que piensa", y que después, en el "momento menos oportuno, va y te da con un caño". Finalmente, comparó esta actitud con su propia relación con Tinelli, afirmando que "Mi relación con Marcelo fue desde el primer día frontal”.