La excusa de la jueza que grabó un documental de la causa Maradona: "Me hubieran avisado"

En el marco del proceso por la muerte de Diego Armando Maradona, la jueza Julieta Makintach comenzó a enfrentar un jury por incumplimiento de sus funciones. El principal cargo se centra en haber impulsado o permitido un documental no autorizado mientras intervenía en la causa.

La audiencia de esta semana fue la primera en el juicio político y terminó con la jueza "quebrada". Makintach solicitó declarar de manera parcial, lo que implica que pudo presentar su descargo sin responder preguntas.

En su defensa, Makintach agradeció la oportunidad de prestar declaración y pidió paciencia, señalando que había sufrido un "escarnio mediático" y que lo único que ahora ve es "la jueza del escándalo".

Respecto al incidente que generó el enjuiciamiento, la jueza expresó que nunca se imaginó que su accionar "iba a generar tanto daño a la Justicia, era lo contrario a lo que yo buscaba". Añadió que el incidente fue "una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias".

En un momento clave de su testimonio, Makintach lamentó no haber sido advertida sobre el riesgo de sus acciones: "Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decir ‘estás poniendo en riesgo el debate’". Además, sostuvo que "cumplí mi rol como jueza desde el minuto uno".

El escándalo se originó por la filmación de un proyecto no suyo que fue realizado antes del juicio. Sobre este episodio, Makintach reconoció que los videos "dieron la peor de las imágenes, sin dudas", y pidió disculpas a la familia.

Sin embargo, Makintach argumentó que la decisión de filmar era conocida, asegurando que "todos sabían que iba a haber una cámara con planos cortos hacia mí" y que incluso consultó sobre la cámara el primer día, donde le dijeron que la idea era "brillante". Esta versión contrasta con la declaración de la policía del tribunal, Romero, quien contó cómo Makintach "permitía y hacía ingresar a la gente con las cámaras". De hecho, después de la primera declaración de Romero, Makintach "le escribió por chat reclamándole" por haber declarado en su contra.

Makintach también defendió otras decisiones, como la de no suspender el juicio de Maradona, alegando que "no había ninguna cuestión de prueba pendiente" y que ella buscaba "que fuera la mejor imagen de la Justicia y un juicio rápido", ya que "la justicia tardía no es justicia".

En paralelo a su declaración, la defensa de Makintach parece buscar que, si la jueza es sancionada, "caerán más personas con ella". La magistrada sostuvo durante la audiencia que todos los involucrados estaban al tanto de la filmación.