Política > Compromiso cívico

Con 84 años, un sanjuanino mantiene asistencia perfecta votando desde 1958

Freddy Pablo Molina, de 84 años, es un vecino jubilado que nunca ha dejado de cumplir con su deber cívico desde 1958, y este domingo volvió a las urnas para reafirmar su compromiso con la democracia.

Por Julieta Flores Méndez
Hace 3 horas

Fredy mostró con orgullo algunas de las anotaciones que tiene de las últimas veces que fue a votar. (Foto Mariano Martín / DIARIOH HUARPE)

Freddy Pablo Molina asistió a votar este domingo en San Juan como lo ha hecho de manera ininterrumpida desde 1958, manteniendo un récord admirable de compromiso cívico. Con 84 años, el jubilado y vecino capitalino explicó a DIARIO HUARPE que considera el voto un deber del ciudadano, esencial para respetar las leyes y participar en la vida democrática.

“Es un deber del estado cívico que hay que respetar. Muchas veces uno vota para poder defenderse, protestar o decir algo. No es para uno solo, es para el bien de toda la gente”, expresó Molina, quien exhibió un registro anotado de todas las veces que ha concurrido a las urnas.

El sanjuanino destacó la importancia de la participación: “Por la libertad que uno tiene y la conciencia. Por eso está la votación, el diálogo, la amistad, la conversación que hay que tener entre los políticos y la ciudadanía”. Además, hizo hincapié en la responsabilidad de informarse: “Mucha gente está confundida, no sabe cómo defenderse ni cómo protestar”.

Molina también compartió un consejo sobre la forma en que se deben expresar las críticas: “Siempre está la crítica, pero la crítica por sí sola es mala, no llega a ningún lado. Tiene que ser con amor, con dedicación plena a la actividad que uno tiene. A esta edad, uno ya está para dar un consejo: hay que entender que no hay que pelear”.

Su ejemplo refuerza la importancia de participar en cada elección, reafirmando que la democracia se construye con constancia y compromiso ciudadano, independientemente de la edad.

