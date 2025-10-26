Freddy Pablo Molina asistió a votar este domingo en San Juan como lo ha hecho de manera ininterrumpida desde 1958, manteniendo un récord admirable de compromiso cívico. Con 84 años, el jubilado y vecino capitalino explicó a DIARIO HUARPE que considera el voto un deber del ciudadano, esencial para respetar las leyes y participar en la vida democrática.

“Es un deber del estado cívico que hay que respetar. Muchas veces uno vota para poder defenderse, protestar o decir algo. No es para uno solo, es para el bien de toda la gente”, expresó Molina, quien exhibió un registro anotado de todas las veces que ha concurrido a las urnas.

El sanjuanino destacó la importancia de la participación: “Por la libertad que uno tiene y la conciencia. Por eso está la votación, el diálogo, la amistad, la conversación que hay que tener entre los políticos y la ciudadanía”. Además, hizo hincapié en la responsabilidad de informarse: “Mucha gente está confundida, no sabe cómo defenderse ni cómo protestar”.

Molina también compartió un consejo sobre la forma en que se deben expresar las críticas: “Siempre está la crítica, pero la crítica por sí sola es mala, no llega a ningún lado. Tiene que ser con amor, con dedicación plena a la actividad que uno tiene. A esta edad, uno ya está para dar un consejo: hay que entender que no hay que pelear”.

Su ejemplo refuerza la importancia de participar en cada elección, reafirmando que la democracia se construye con constancia y compromiso ciudadano, independientemente de la edad.