Tras las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei viajará este viernes a Córdoba como parte del “Tour de la Gratitud”, una serie de actividades partidarias con el objetivo de agradecer a los votantes y consolidar su estrategia rumbo a 2027. La actividad se centrará en una caminata por barrios clave de la capital provincial, acompañado por militancia y autoridades del espacio La Libertad Avanza (LLA).

Durante la visita, Milei estará acompañado por Karina Milei, Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, quien fue figura central en el reciente triunfo legislativo en Córdoba. La agenda incluirá recorridos por San Lorenzo e Ituzaingó, espacios habituales para actos políticos y culturales. La acción forma parte de un plan de presencia federal que se profundizará en 2026, con futuras visitas a Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

La estrategia del “Tour de la Gratitud” busca mantener el contacto directo con los votantes violetas y reforzar la imagen del mandatario en distritos clave. Según fuentes partidarias, el programa permitirá consolidar la fidelización de electores y sentar las bases de cara a la campaña de reelección en 2027, replicando la dinámica que llevó a LLA a imponerse en 14 provincias y obtener el 40,5% del respaldo nacional en las últimas legislativas.