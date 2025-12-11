Europa atraviesa una ola significativa de gripe causada por una nueva variante del virus Influenza A H3N2, conocida como el subclado “K”. Esta versión del virus ha impulsado un aumento récord de casos que ha saturado los sistemas hospitalarios en varios países del continente.

El subclado K domina la temporada invernal en la Unión Europea y representa aproximadamente un tercio de las secuencias recientes del virus a nivel global, y cerca del 50% en la región europea. Con una tasa de reproducción estimada en 1,4, esta variante se propaga con gran rapidez, lo que ha generado una alarma médica por su alta transmisibilidad.

En el Reino Unido, los hospitales reportan cifras históricas de ingresos por gripe, con decenas de pacientes en cuidados intensivos diariamente. Para atender esta situación, algunos centros han tenido que suspender procedimientos programados y reasignar recursos para atender a los enfermos de gripe.

La crisis sanitaria también afecta al ámbito educativo, con cierres temporales de escuelas en las zonas más afectadas debido al aumento del ausentismo por contagios. En ciudades como Hamburgo, los servicios de urgencias están saturados, enfrentando la circulación simultánea de diversos virus respiratorios, incluyendo COVID-19, lo que representa un desafío para el personal médico.

Los datos recientes indican que la vacuna antigripal para la temporada 2025-2026, desarrollada antes de la aparición del subclado K, podría tener una menor concordancia con esta variante. Sin embargo, los expertos insisten en que vacunarse sigue siendo fundamental, ya que la inmunización ayuda a disminuir la gravedad de los cuadros, reducir hospitalizaciones y evitar muertes.

Ante este escenario, los sistemas de salud europeos deben prepararse con más pruebas diagnósticas, refuerzos en la atención primaria, mayor disponibilidad de camas hospitalarias y campañas para informar a la población sobre las medidas preventivas. En regiones donde la circulación viral es baja o moderada, la combinación de gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios como el RSV podría provocar un “invierno de triple amenaza”.