Un amplio estudio realizado con cerca de 90.000 personas demostró que dormir con luz artificial encendida durante la noche se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos, fibrilación auricular y accidentes cerebrovasculares (ACV).

La investigación, basada en datos del Biobanco del Reino Unido y publicada en octubre de 2025, ajustó los resultados considerando variables como el índice de masa corporal, la cantidad de sueño, la prediabetes y otras condiciones de salud. A pesar de estos ajustes, la exposición nocturna a la luz se mantuvo como un factor independiente que aumenta el riesgo entre un 30 y 60 %, según el tipo de enfermedad.

Los participantes usaron monitores de actividad que registraron minuto a minuto la intensidad lumínica durante el sueño. Los resultados indicaron que quienes dormían en ambientes con mayor iluminación, especialmente el 10 % con más exposición, presentaban un riesgo considerablemente superior de desarrollar problemas cardíacos a largo plazo.

La neuróloga Phyllis Zee, de la Universidad Northwestern, explicó que estos hallazgos están en sintonía con estudios previos que vinculan la luz ambiental nocturna con obesidad, hipertensión y diabetes, entre otras enfermedades. "En laboratorio, observamos que una luz tenue de unos cien lux, similar a la de un pasillo de hotel, elevaba la frecuencia cardíaca y afectaba la regulación de la glucosa durante la noche", detalló.

Los expertos señalan que la exposición a la luz durante la noche altera el reloj circadiano y disminuye la producción de melatonina, hormona clave para el ciclo de sueño. Angus Burns, investigador de la Escuela de Medicina de Harvard, destacó que "la luz eléctrica nocturna es un estímulo novedoso desde el punto de vista evolutivo" y que la reducción de la luz natural diurna agrava este desajuste biológico.

A pesar de que los periodos de observación en estos estudios son breves, los especialistas coinciden en la necesidad de prestar atención a los efectos de la iluminación artificial durante la noche. Kenji Obayashi, de la Universidad Médica de Nara, sugirió que futuras investigaciones deberían evaluar si disminuir la exposición lumínica nocturna mediante cortinas opacas, antifaces o persianas podría reducir los riesgos cardiovasculares asociados.