La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 21 años, residente en González Catán, acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei a través de un mensaje publicado en redes sociales. En su publicación, el joven escribió: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.

La investigación estuvo bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. Los investigadores lograron rastrear la señal IP desde la cual se emitió la amenaza hasta el domicilio del sospechoso, donde se realizó un allanamiento y se incautaron dispositivos electrónicos vinculados al caso.

Este arresto se suma a una serie de detenciones recientes por amenazas similares contra Milei. En mayo, un hombre de 35 años fue detenido en Sarandí, mientras que en junio Joel Miguel Pessi fue arrestado tras amenazar al presidente en vivo durante una transmisión televisiva. Durante ese episodio, Pessi gritó desde una camioneta en las inmediaciones de la Plaza de Mayo: “Lo vamos a matar a Milei”, además de insultarlo y llamarlo “vende patria, hijo de puta”.

La camioneta de Pessi fue interceptada minutos después por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la autopista Ricchieri. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón. Según fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes y al menos siete causas abiertas, incluyendo robo, amenazas, resistencia a la autoridad, adulteración de documentos públicos y abandono de persona.

En junio, otro hombre fue arrestado por la Policía de la Ciudad en Berazategui por amenazas realizadas en la red social X. En julio, la fuerza porteña detuvo en Resistencia, Chaco, a un jubilado y miembro de un gremio docente que utilizaba el alias “Elpidio Sánchez” en redes sociales para difundir amenazas contra Milei, el exdiputado José Luis Espert, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y varios periodistas.

El hombre de 63 años publicó mensajes violentos, entre ellos: “Como ratas hay que cazarlos y eliminarlos”. Además, compartía imágenes de funcionarios y periodistas con un punto rojo en la frente, simulando la mira de un arma.