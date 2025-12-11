La menopausia marca el fin de la etapa reproductiva femenina y se define cuando una mujer lleva 12 meses consecutivos sin menstruar, generalmente cerca de los 51 años. Sin embargo, en algunos casos, este proceso puede adelantarse, denominándose menopausia precoz o prematura.

La menopausia precoz afecta a aproximadamente el 5% de las mujeres, mientras que la prematura se presenta en cerca del 1%. Es extremadamente rara antes de los 20 años, con una incidencia de solo el 0,1%.

Este adelanto puede tener un gran impacto en la salud física, emocional y reproductiva, implicando riesgos que requieren vigilancia médica y tratamientos específicos.

Causas principales: La menopausia prematura puede ser inducida por tratamientos médicos como cirugías, quimioterapia o radioterapia que afectan ambos ovarios, o por la extirpación quirúrgica de los mismos, especialmente en casos de cáncer ginecológico o de mama.

Otra causa es la insuficiencia ovárica primaria (IOP), un trastorno en mujeres jóvenes caracterizado por periodos sin menstruación debido a la pérdida prematura de folículos ováricos y disminución hormonal. La Clínica Cleveland aclara que "la IOP no es lo mismo que la menopausia prematura o temprana, ya que con la IOP existe la posibilidad de que la menstruación regrese. Las personas con IOP pueden ovular, menstruar o quedar embarazadas. Con la menopausia prematura o temprana, no se ovula ni se menstrúa, y se pierde la capacidad de quedar embarazada".

Además, el historial familiar es un factor de riesgo importante, según la Oficina para la Mujer de Estados Unidos. También, el tabaquismo puede adelantar la menopausia hasta dos años en comparación con quienes no fuman.

Signos de alerta: Cambios en el ciclo menstrual como variaciones en la duración, manchas entre periodos o alteraciones en el sangrado vaginal pueden ser indicios iniciales. Otros síntomas típicos de la menopausia también pueden presentarse en casos tempranos.

El impacto en la salud abarca varias áreas: la Sociedad de la Menopausia destaca que aumenta el riesgo de enfermedades óseas, cardiovasculares, cognitivas y emocionales. Por ejemplo, la menopausia prematura incrementa la probabilidad de sufrir problemas cardíacos en etapas posteriores.

Para minimizar estos riesgos, es fundamental mantener un estilo de vida saludable que incluya no fumar, controlar el peso, realizar actividad física regular y seguir una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y cereales integrales. También es recomendable monitorear periódicamente los niveles de colesterol y glucosa, y utilizar medicación cuando sea necesario.

Las mujeres afectadas deben someterse a evaluaciones médicas completas, con seguimiento de la salud ósea y cardiovascular, y considerar la terapia hormonal cuando esté indicada. Además, el apoyo emocional y la orientación profesional son claves para afrontar los desafíos psicológicos que pueden surgir.

En muchos casos, la menopausia prematura se presenta en el marco de un tratamiento médico previo, lo que añade complejidad a su manejo y seguimiento.

Terapia de reemplazo hormonal (TRH): Este tratamiento busca suplir las hormonas que el cuerpo deja de producir, aliviando síntomas y reduciendo riesgos asociados a la menopausia precoz. La Clínica Cleveland señala que la TRH suele indicarse hasta los 51 años, salvo contraindicación, como en mujeres con antecedentes de cáncer de mama.

Sobre la fertilidad, la clínica explica que es posible lograr un embarazo mediante fecundación in vitro (FIV) después de la menopausia, usando óvulos donados o propios previamente congelados. "Los óvulos que quedan después de la menopausia no suelen ser viables. La gestación subrogada y la adopción también son opciones".