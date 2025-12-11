El ejercicio reactiva la dopamina y mejora la agilidad en adultos mayores

Un grupo de científicos de Estados Unidos reveló que la agilidad y la coordinación no son privilegios exclusivos de los jóvenes, sino que también pueden recuperarse en la mediana edad a través del ejercicio físico. Según el estudio publicado en la revista NPJ Parkinson’s Disease, la actividad física activa la dopamina, un neurotransmisor esencial para el movimiento, la memoria y el estado de ánimo.

La investigación, liderada por la doctora Guendalina Bastioli en el centro Langone Health de la Universidad de Nueva York, junto a la doctora Margaret Rice y colegas de la Fundación Marlene y Paolo Fresco para el Parkinson, buscó comprender cómo el ejercicio influye en la movilidad cuando las neuronas encargadas de producir dopamina han envejecido.

Publicidad

Para ello, los científicos emplearon ratones de laboratorio que representan a personas en la mediana edad. Dividieron a los animales en dos grupos: uno con acceso a una rueda para correr y otro con la rueda bloqueada, sin posibilidad de actividad física voluntaria. Tras un mes, evaluaron la rapidez y agilidad para bajar de un poste, desplazarse en una arena y medir la fuerza en las patas.

Los resultados mostraron que los ratones activos descendieron más rápido y se movieron con mayor agilidad que los sedentarios. Sin embargo, la fuerza muscular no aumentó significativamente, lo que indica que la mejora se debió a la coordinación y no a la fuerza. Además, los corredores liberaron un 50% más de dopamina en la región cerebral llamada estriado, fundamental para el movimiento y la motivación.

Publicidad

Curiosamente, aunque las hembras corrieron el doble que los machos, ambos grupos obtuvieron beneficios similares en dopamina y agilidad. Esto sugiere que una vez alcanzada una “dosis” mínima de ejercicio, aumentar la intensidad o duración no aporta mejoras adicionales.

La doctora Rice explicó que estos hallazgos aportan “evidencia neuroquímica de por qué el ejercicio mejora desde la memoria hasta el movimiento y el estado de ánimo”, aspectos especialmente relevantes en enfermedades como el Parkinson. Los investigadores destacaron que el impacto positivo del ejercicio sobre la salud cerebral no se limita a la juventud, sino que puede disfrutarse en todas las etapas de la vida.

Publicidad

Si bien el experimento se realizó únicamente en ratones, los científicos esperan que futuros estudios en humanos confirmen estos mecanismos y permitan desarrollar nuevas estrategias para preservar la movilidad y la calidad de vida en la adultez y la vejez. El mensaje central es que mantenerse activo es clave para conservar la química cerebral en forma y enfrentar mejor el envejecimiento.