Después de su gira por Miami para apoyar a Rodrigo De Paul en la final de la MLS y una serie de shows en FUTTTURA, Tini Stoessel vuelve a poner el foco en su música con el anuncio de una nueva canción titulada “36 vidas”. La cantante compartió un adelanto con sus seguidores, despertando una gran expectativa entre sus fans que manifestaron su emoción con mensajes como “Al fin Martina” y “Me acabás de hacer la persona más feliz del mundo”.

“36 vidas mañana a las nueve mis amores”, escribió Tini para conectar directamente con sus seguidores, quienes ya habían tenido la oportunidad de escuchar esta canción en vivo durante sus conciertos en FUTTTURA, generando momentos memorables para la audiencia. Este lanzamiento llega a seis semanas del último sencillo de la artista, buscando revivir esas emociones compartidas en sus presentaciones.

Publicidad

La etapa musical actual de Stoessel comenzó con el lanzamiento de “Down” a finales de octubre, un tema que fusiona letras emotivas con una producción electrónica de espíritu festivalero. Esta canción, que fue el primer adelanto del festival FUTTTURA, se convirtió en un himno de liberación personal, donde la cantante canalizó sentimientos de tristeza y fuerza para recomenzar, transformando su vulnerabilidad en energía positiva para el público.

El videoclip de “Down” reforzó esta dualidad artística con una estética rústica y psicodélica: durante el día, Tini lucía un conjunto fluido y escultórico que simbolizaba libertad y conexión con la tierra, mientras que por la noche vestía un diseño metálico que evocaba poder y control.

Publicidad

Este lanzamiento marcó un cambio significativo en la carrera de la artista, posicionando a FUTTTURA como su proyecto más ambicioso hasta la fecha. En sus redes sociales, Tini compartió una reflexión profunda sobre este ciclo, calificándolo como una reconciliación consigo misma y un espacio para enfrentar sus miedos sin esconderse. “Es y fue una reconciliación con lo que fui. Un escenario donde pude mirar al miedo sin esconderme”, expresó, destacando la importancia de la autenticidad y la aceptación de la vulnerabilidad.

La serie de conciertos en Tecnópolis, que comenzó el 25 de octubre tras una reprogramación por condiciones climáticas, fue una muestra del despliegue visual y musical de la artista. Tini sorprendió con diversos estilismos, desde un conjunto negro de cuero con tachas metálicas hasta un vestido rosa pastel de inspiración romántica, además de atuendos tribales y urbanos. La presencia de Rodrigo De Paul en la platea VIP fue uno de los momentos más comentados, especialmente cuando la cantante lució un vestido que generó una ovación entre el público.

Publicidad

El apoyo de De Paul fue visible no solo en los conciertos, sino también en el ámbito deportivo. Recientemente, el Inter Miami, con Lionel Messi y De Paul, se consagró campeón de la MLS Cup tras vencer al Vancouver Whitecaps. Tini estuvo presente en la tribuna junto a su familia y celebró el triunfo, incluso con una dedicatoria especial de De Paul desde el campo de juego. Tras el partido, el mediocampista cruzó la valla para abrazar a la cantante, gesto que fue destacado en redes sociales y medios especializados.