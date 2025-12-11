En Argentina, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es de 8,6 personas cada 100.000 habitantes, un indicador que refleja la falta de cumplimiento y control de las normas viales. Aunque existen multas severas por infracciones como pasar un semáforo en rojo, hablar por teléfono al volante o exceder los límites de velocidad, otras conductas peligrosas quedan fuera del alcance de sanciones.

Las multas por exceder la velocidad máxima pueden llegar hasta los $3.000.000, según la jurisdicción y el nivel de exceso. Además, conducir bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas con niveles superiores al permitido —que varía entre cero y 0,5% en sangre según la provincia— implica multas de hasta $800.000, retención del vehículo y suspensión de la licencia, e incluso la inhabilitación definitiva para conducir si se produce un accidente fatal.

No obstante, existen infracciones menos visibles pero igual de riesgosas que no cuentan con controles dinámicos ni multas, aunque son responsables de numerosos accidentes, especialmente en vías de velocidad media o alta como autopistas, autovías y avenidas multicarriles.

Uno de los errores más frecuentes es transitar lento por el carril izquierdo, que está destinado exclusivamente para adelantar. Muchos conductores lo usan como un carril más, lo que genera congestiones y provoca maniobras riesgosas, como adelantar por la derecha, lo que incumple la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En autopistas, también es común ver camiones circulando por carriles donde no están permitidos. Según la normativa, los vehículos de gran porte deben utilizar únicamente las dos manos de la derecha: una para circular y otra para adelantar. La falta de capacitación efectiva a conductores profesionales y la ausencia de controles vigentes contribuyen a mezclar vehículos pequeños con grandes camiones, incrementando el riesgo de accidentes cuando un auto queda encerrado entre dos semirremolques.

Otra conducta habitual es detenerse en doble fila, incluso por breves momentos para permitir el ascenso o descenso de pasajeros. Esta práctica, común en taxis y servicios de aplicación, genera un efecto dominó en el tránsito, provocando embotellamientos que se extienden hacia atrás y ralentizan el flujo vehicular, aunque la vía parezca despejada.

Asimismo, detenerse antes de la esquina en un semáforo en rojo, una acción frecuente en días de mucho calor cuando no hay sombra en la esquina, genera espacios vacíos que terminan bloqueando bocacalles o impidiendo que vehículos con semáforo verde puedan girar, afectando la circulación en calles transversales.

Estos comportamientos reflejan una falta de empatía y conciencia de que el tránsito es un espacio social compartido, donde cada acción afecta al conjunto. Mejorar la educación vial y aumentar los controles sobre estas maniobras podría reducir significativamente los accidentes y mejorar la seguridad en las vías argentinas.