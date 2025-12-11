Delfina Arambillet, especialista en datos e inteligencia artificial aplicada a medios, será la única argentina en disertar durante el Foro Económico Mundial de Davos 2026, que se celebrará entre el 19 y 23 de enero. La joven de 27 años fue seleccionada entre más de 3.000 postulantes para formar parte de los 40 líderes jóvenes que integran la Global Shapers Community, una red global que busca incluir a nuevas generaciones en espacios decisorios.

Su participación en la cumbre, donde se reunirán presidentes, ejecutivos y expertos mundiales, representa una oportunidad para visibilizar la perspectiva latinoamericana en el debate sobre inteligencia artificial (IA) y su impacto en el periodismo y el acceso a la información.

Arambillet explicó que su postulación fue posible gracias a su pertenencia al HUB de Buenos Aires de la comunidad Global Shapers, que agrupa a más de 15 mil miembros en todo el mundo. Subrayó la importancia de sumar voces jóvenes en discusiones globales, especialmente cuando la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años pero aún carece de representación plena.

En cuanto a los temas que abordará, anticipó que se centrará en la intersección entre la inteligencia artificial, el consumo de noticias y el acceso a información confiable. “Hoy tenemos un escenario donde el 40% de las personas elige evitar las noticias porque las consideran aburridas, complejas, abrumadoras y que afectan su estado de ánimo”, señaló. Además, destacó que existe una creciente dificultad para distinguir entre información real y fake news, lo que genera un distanciamiento entre las audiencias y los medios tradicionales.

Ante este contexto, Arambillet trabaja en nuevas formas de interacción con la información a través de la IA, proponiendo un modelo donde la información relevante se adapte automáticamente a los intereses individuales de cada persona, en lugar de requerir que el usuario busque activamente las noticias. “Creo que se puede usar la IA para embeber las experiencias de las noticias en la vida de las personas. Para que las personas no vayan a buscar la información, sino que le aparezca y se adapte en el contenido que les guste o les interese, y que también que las puedan usar de manera proactiva”, explicó.

Respecto a los canales de consumo, mencionó que aproximadamente el 8% de las personas consumen noticias vía chatbots y que las redes sociales continúan siendo una fuente importante para muchos. Sin embargo, advirtió que en estos entornos la veracidad de la información suele ser difícil de verificar. “Muchas veces es muy difícil distinguir si esa información es veraz o no; hay herramientas útiles, pero muchas veces la gente no puede discernir si las noticias vienen de una fuente fiable”, afirmó.

En este sentido, resaltó la necesidad de diseñar sistemas de inteligencia artificial libres de sesgos y auditables, que respeten el método periodístico tradicional para garantizar la integridad y confiabilidad de la información. “Siempre hay que entender cómo se usa y dónde se aplica la IA. Hay un enfoque que busca usar la inteligencia artificial para el bien y poder asegurar que no existan ciertos sesgos, que los sistemas puedan ser auditables, entonces nosotros tenemos que diseñar los sistemas basándonos en eso. La fuente de información siempre tiene que pasar por el método histórico que el periodismo muy bien sabe hacer, pero que pueda llegar a más personas”, señaló.

La presencia de Arambillet en Davos se enmarca en un foro que bajo el lema “Espíritu de diálogo” buscará promover la cooperación global y el despliegue responsable de la innovación tecnológica, en un momento clave para definir las agendas futuras en torno a la inteligencia artificial y su regulación.