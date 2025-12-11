San Juan celebró este miércoles la instancia final del Premio Provincial a la Innovación 2025, un certamen impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa, que había abierto su convocatoria meses atrás, se consolidó como un espacio para visibilizar y potenciar desarrollos originales con impacto directo en la provincia. Con una fuerte presencia de emprendedores, referentes productivos y autoridades, la ceremonia puso en primer plano el talento local y coronó a los ganadores de esta primera edición.

Publicidad

Cuando este premio abrió su convocatoria meses atrás, la idea era reconocer productos, servicios y procesos que aportaran soluciones reales a problemáticas locales y que estuvieran respaldados por resultados concretos. En aquel momento, la propuesta sonaba ambiciosa: tres categorías —productos, servicios y procesos—, inscripciones digitales abiertas hasta noviembre y premios que llegaban a los $3.000.000 para los primeros puestos y $1.000.000 para los segundos. Pero nada de eso anticipaba el clima que se viviría en la jornada final.

El Ministro de Producción agradeció a todos los participantes. Foto: DIARIO HUARPE

Gustavo Fernández, el ministro de Producción, Innovación y Trabajo expresó en diálogo con DIARIO HUARPE: “Buscamos darle mucha fuerza al ecosistema emprendedor de los sectores de innovación y de economía del conocimiento. La Economía del Conocimiento para el Gobernador es un área fundamental a desarrollar porque entendemos que hay muchas oportunidades”.

Publicidad

El punto más alto de la noche llegó cuando se reveló al ganador absoluto, el proyecto elegido como Innovación del Año. El auditorio estalló en aplausos cuando se escuchó el nombre de Ophta VR, un desarrollo que muchos ya venían comentando en voz baja por su originalidad y su potencia social.

Su creador, Juan Rocco expresó a este medio que "es un proyecto en el que venimos desde hace cinco años trabajando, es un casco de realidad virtual capaz de detectar problemas visuales de manera automática en apenas diez minutos"

Publicidad

“La oftalmología es una especialidad muy difícil de alcanzar y muchas veces, cuando el paciente llegaba al consultorio, ya era tarde. Con esta herramienta podemos detectar patologías en forma precoz gracias a la tecnología”, agregó.

Ophta VR no solo ganó la categoría Innovación y Productos, sino que se llevó el premio mayor. Pero la noche tenía más sorpresas: en la categoría Innovación y Servicios, el proyecto G3 Local se llevó un reconocimiento que despertó un aplauso cálido, especialmente entre los emprendedores jóvenes. Y en la categoría Innovación y Procesos, el primer puesto fue para ADN Innovative, un desarrollo que destacó por su capacidad para optimizar procedimientos clave en la producción local.