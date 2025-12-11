Luego de la presentación oficial de los cuatro finalistas del Sanjuanino Solidario 2025, Antonio Suárez, presidente de la Asociación Civil Unidos por el Parkinson, visitó el programa Yo Te Invito para compartir la historia de su organización con la conductora Ana Paula Zabala. Acompañado por Elsa Garro, expresidenta y primera vocal de la asociación, Suárez detallaron que con el premio buscan "mejorar las condiciones del lugar".

Unidos por el Parkinson nació en 2018 cuando un grupo de amigos, entre ellos personas con la enfermedad y acompañantes, decidió reunirse para compartir actividades recreativas y de contención. “Nos juntábamos a comer asado, hacer gimnasia o karaoke, y vimos que esas actividades ayudaban mucho a los síntomas de los pacientes”, explicó Suárez. Con el tiempo, la iniciativa se formalizó en una asociación civil destinada a concientizar y acompañar a las personas con Parkinson y a sus familias.

Durante la entrevista, Suárez destacó que la asociación trabaja en la concientización de los familiares, quienes juegan un rol clave en la calidad de vida de los pacientes. “Muchas veces la familia no entiende lo que le pasa a la persona con Parkinson. Nuestra tarea es acompañarlos y mostrarles cómo colaborar de manera efectiva”, agregó.

El trabajo de Unidos por el Parkinson incluye talleres de gimnasia, tenis de mesa, ajedrez y milonga, además de un consultorio de quinesiología en convenio con la Universidad Católica de Cuyo. La asociación también mantiene un programa de radio para informar sobre la enfermedad y conectar con profesionales, voluntarios y la comunidad en general.

El premio del Sanjuanino Solidario 2025, que incluye un aporte económico de $1.500.000, será destinado a fortalecer las actividades y mejorar las instalaciones de la asociación, alquiladas actualmente y con limitaciones edilicias. “Nos vendría muy bien un lugar más adecuado y materiales para la rehabilitación y talleres de motricidad fina”, destacó Suárez.

Para participar y votar por Antonio Suárez y Unidos por el Parkinson, los interesados pueden hacerlo a través de las redes sociales de la asociación: Instagram y Facebook: Unidos por Parkinson, o comunicarse directamente al teléfono 264684432.

Suárez concluyó: “Cada persona que se suma, ya sea con tiempo, conocimiento o recursos, ayuda a que la labor de la asociación llegue a más pacientes y familias. Invito a todos a sumarse y a votar por nosotros en el Sanjuanino Solidario 2025”.