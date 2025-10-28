El escrutinio definitivo de los votos de las Elecciones Legislativas de San Juan inicia este martes. Este proceso oficial, que determinará la distribución de las bancas nacionales en juego, se desarrollará en el Pabellón 5 de la Feria de San Juan.

Edgardo Benitez, Secretario Electoral Federal de San Juan, confirmó que el escrutinio definitivo comienza este martes con la presencia de fiscales de cada una de las 9 listas que compitieron en la provincia, además de las autoridades judiciales que supervisarán el conteo.

Aunque la Justicia Electoral espera que el recuento definitivo ratifique el resultado provisorio ya conocido, este paso es legalmente obligatorio para oficializar las bancas. El proceso es crucial, ya que, al moverse de la Jefatura de Policía al Pabellón 5, se espera que el trabajo sea expedito, buscando terminar la revisión para el miércoles.

La lupa puesta en Caucete

La atención del proceso se enfoca directamente en el departamento Caucete, más allá de que el resultado no cambie la distribución de las bancas. Es importante el dato ya que el provisorio dejó como ganador al frente Por San Juan, pero por muy pocos votos y esto se dio el distrito en el que Romina Rosas es la intendenta. Vale recordar que Rosas fue una de las candidatas de la boleta de Fuerza San Juan.

Según el conteo provisorio, el frente Por San Juan se impuso al obtener 8.106 votos sobre los 8.097 del frente Fuerza San Juan. Es decir, que existe una diferencia de 9 votos.