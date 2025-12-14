Las autoridades alemanas lograron impedir un atentado terrorista que estaba dirigido a un mercado navideño en la región de Dingolfing-Landau, ubicada en Baja Baviera. La operación policial culminó con la detención de cinco hombres sospechosos de planear un ataque con un vehículo, con un trasfondo de motivación islamista.

La Fiscalía General de Múnich informó que el arresto de los implicados se realizó el viernes pasado. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano egipcio de 56 años, identificado como el principal instigador del ataque desde una mezquita local. Además, fueron capturados tres ciudadanos marroquíes de 30, 28 y 22 años, quienes estaban preparados para ejecutar el ataque, y un ciudadano sirio de 37 años que cumplía funciones de apoyo logístico.

El caso fue calificado como intento de asesinato según el derecho penal alemán, debido a la gravedad y el propósito de causar víctimas masivas con un atropello intencionado. Tras las detenciones, los sospechosos fueron presentados ante un magistrado el sábado, y a cuatro de ellos se les dictó prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial.

Las autoridades aclararon que, contrariamente a algunas versiones iniciales, ningún servicio de inteligencia extranjero participó en el operativo. Por su parte, el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, resaltó la rapidez y eficacia de las fuerzas de seguridad y destacó la cooperación entre distintas instituciones para neutralizar la amenaza.

En cuanto a las medidas de seguridad, el Ministerio del Interior bávaro informó que no se implementarán refuerzos adicionales más allá de los controles y la presencia policial ya vigentes en los mercadillos navideños, aunque el nivel de riesgo se mantiene “abstractamente alto”.