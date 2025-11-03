Con la entrega en Albardón, se alcanzó las 23 mil computadoras para alumnos y docentes

El gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó una nueva entrega de computadoras del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, que promueve la alfabetización digital y la innovación pedagógica en las aulas. En esta ocasión se entregaron más de 1.200 netbooks a estudiantes de 5to y 6to grado del departamento Albardón, en un acto realizado en la escuela Juan Mantovani.

En rigor fueron 1.202 estudiantes de 12 escuelas de Albardón quienes recibieron sus dispositivos. Con estas acciones, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda llegaron a casi 18.00 netbooks distribuidas en escuelas de gestión estatal, dentro del objetivo total de 25.000 equipos adquiridos por la provincia.

Esta cantidad se alcanzó luego de las entregas en Albardón, Santa Lucía, Ullum, Zonda, Pocito, Valle Fértil, Angaco, San Martín, Chimbas, Caucete, Capital, Rawson, Jáchal, Iglesia y Calingasta; mientras que en los próximos días seguirá en el resto de los departamentos.

En este contexto, el gobernador Orrego dijo: “El futuro de San Juan está definitivamente ligado a la educación. En apenas veinte meses de gestión, nos tocó administrar la provincia en el peor contexto económico de la Argentina, con solo el 60 % de los recursos de otras administraciones. Aun así, seguimos adelante, cubriendo fondos nacionales que ya no llegan, implementando políticas como la digitalización Domingo Faustino Sarmiento y el boleto educativo gratuito. Porque creemos en la movilidad social ascendente y en que todo comienza en las aulas, donde se forja el porvenir de nuestros hijos y de la provincia".

Además, el programa “Maestro de América” ya concretó la distribución de más de 5.000 notebooks a docentes de educación primaria de establecimientos de gestión estatal y privada de la provincia, con el objetivo de acompañar la labor docente con equipamiento y formación digital de calidad, favoreciendo el trabajo pedagógico en el aula.

De esta manera, el acto en la escuela Mantovani tuvo un momento especial cuando se alcanzó la entrega número 23.000 (sumando las computadoras destinadas a estudiantes y docentes). Una sirena marcó el hito y los presentes celebraron con aplausos el avance del programa, que por primera vez en la historia provincial entrega equipamiento tecnológico de forma simultánea tanto a maestros como alumnos.

La actividad contó con la presencia de estudiantes de 5to y 6to grado de las escuelas Vicente López y Planes, Villicum, Camilo Rojo, Juan Mantovani, Regimiento de Patricios, Vicecomodoro Gustavo Marambio, Benita Dávila de los Ríos, Provincia de Jujuy, Ejército de los Andes, José María Paz, Adán Quiroga y Juan Gregorio de Las Heras.

En tanto, la Dirección de la Niñez recibió 12 netbooks para ser distribuidas entre los niños que están bajo su guarda, en las instituciones que dependen del Gobierno provincial.

Las netbooks fueron adquiridas por el Gobierno de San Juan con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que participó en los procesos de compra y control de calidad. Cada equipo incluye más de 30 aplicaciones educativas para Lengua, Matemática, Ciencias, Arte, Robótica e Inclusión, entre ellas LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP, OpenShot y Tux Paint, además de herramientas accesibles como Eviacam, Arasuite y OpenBoard.

Los dispositivos también incorporan entornos para explorar Inteligencia Artificial sin conexión (offline) con modelos como Llama3, Phi y Mistral, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de aprender de manera segura y responsable sobre esta tecnología.