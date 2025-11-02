Conmoción en Villa Krause por la detención de una pareja de mecheros

El boulevard Sarmiento en Villa Krause fue escenario de un revuelo policial. Durante la tarde del 2 de noviembre de 2025, una persona logró filmar el momento de tensión que se produjo cuando la policía de San Juan detuvo a un hombre joven y a una mujer.

Ambos individuos eran acusados de haber robado dentro de un comercio. El contexto de la detención incluyó gritos, insultos, además de una gran cantidad de curiosos a muy pocos metros del operativo en el principal paseo rawsino.

La detención fue capturada en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Las imágenes que circulan muestran el drama y la resistencia durante el arresto. Se puede ver claramente a una mujer que insulta a la persona que está siendo detenida. La mujer arrestada, por su parte, se resiste fuertemente al procedimiento policial.