Una escena de profunda tristeza se vivió este jueves en el Bingo de La Plata, cuando una mujer de 73 años se descompensó mientras jugaba a las máquinas tragamonedas y falleció en el lugar. La víctima fue identificada como María Elena Jesús, residente de Tolosa y habitual del establecimiento.

Según fuentes policiales, la mujer comenzó a sentirse mal y se desplomó en plena sala de juegos, ante la mirada atónita de otros apostadores y del personal del bingo. Rápidamente se llamó al personal médico, que llegó al lugar e intentó reanimarla, pero los profesionales no pudieron salvar su vida y fue declarada muerta en el mismo salón.

La Policía y la Justicia realizaron las pericias correspondientes y la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 está a cargo de la investigación, a la espera de los resultados que determinen la razón de la repentina descompensación.

El hecho generó conmoción entre los presentes y resalta la importancia de la asistencia médica inmediata en espacios de gran concurrencia, como casinos y bingos, donde la atención rápida puede marcar la diferencia en emergencias de salud.