Publicidad
Publicidad

Policiales > Conmoción

Tragedia en La Plata: una jubilada murió mientras jugaba a las tragamonedas

Una mujer de 73 años se descompensó mientras jugaba a las máquinas tragamonedas en un bingo y murió pese a los intentos de reanimación.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Una mujer murió tras descompensarse mientras jugaba en un bingo de La Plata. 

Una escena de profunda tristeza se vivió este jueves en el Bingo de La Plata, cuando una mujer de 73 años se descompensó mientras jugaba a las máquinas tragamonedas y falleció en el lugar. La víctima fue identificada como María Elena Jesús, residente de Tolosa y habitual del establecimiento.

Según fuentes policiales, la mujer comenzó a sentirse mal y se desplomó en plena sala de juegos, ante la mirada atónita de otros apostadores y del personal del bingo. Rápidamente se llamó al personal médico, que llegó al lugar e intentó reanimarla, pero los profesionales no pudieron salvar su vida y fue declarada muerta en el mismo salón.

Publicidad

La Policía y la Justicia realizaron las pericias correspondientes y la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 está a cargo de la investigación, a la espera de los resultados que determinen la razón de la repentina descompensación.

El hecho generó conmoción entre los presentes y resalta la importancia de la asistencia médica inmediata en espacios de gran concurrencia, como casinos y bingos, donde la atención rápida puede marcar la diferencia en emergencias de salud.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS