La jornada de Telefe se vio alterada por un evento sin precedentes: la visita del astro de Hollywood Johnny Depp a los estudios de Cortá por Lozano. Desde las primeras horas de la tarde, una multitud de fanáticos se congregó en Martínez con la esperanza de ver al actor, desatando una verdadera "revolución" tanto en las plataformas digitales como en la pantalla chica.

El programa conducido por Verónica Lozano se benefició de la alta expectativa, iniciando su emisión con una base de 6.0 puntos de rating, cifra que heredó del Noticiero de la Gente. A medida que la charla avanzaba, la audiencia creció exponencialmente, registrando 7.1 puntos al momento de la entrada del actor al piso.

El pico de audiencia se consolidó en 7.7 puntos, una marca poco común para la franja horaria de la tarde. Este hito se alcanzó mientras Depp se adentraba en detalles sobre su trayectoria profesional, revelando su admiración por Marlon Brando, su vínculo con la banda The Rolling Stones y el impacto global de su personaje de Jack Sparrow.

A pesar de la complejidad que implica la traducción simultánea, la calidez y el humor habitual de Verónica Lozano mantuvieron al público enganchado. Los números no dejaron lugar a dudas: Cortá por Lozano se consolidó como el programa más visto de la tarde, marcando una diferencia abrumadora con el resto de la competencia. Sus principales rivales, Tarde o Temprano y DDM, quedaron rezagados con promedios de 2.8 y 2.9 puntos, respectivamente.