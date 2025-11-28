La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la condena a un año de prisión en suspenso dictada contra Nicolás Carrizo, líder del grupo conocido como “Los Copitos”, al rechazar por “inadmisible” (mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial) el recurso de queja presentado por su defensa. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la sentencia por la tenencia ilegítima de dos documentos nacionales de identidad hallados en su domicilio durante la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien Carrizo fue absuelto en el juicio por el intento de asesinato contra la expresidenta, no logró revertir la condena en el expediente paralelo que tramitó en la Justicia federal de San Martín. Allí, el juez Matías Mancini lo procesó y juzgó por tener bajo su disposición dos DNI auténticos que no le pertenecían al momento del allanamiento del 14 de septiembre de 2022.

La documentación fue encontrada dentro de una caja de teléfono en su casa de Morón. Una de las titulares declaró que había extraviado su documento “hacía varios años”, mientras que Carrizo sostuvo que la policía se lo “plantó”, argumento que el magistrado desestimó. En mayo de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y ahora la Corte cerró la última vía de apelación.

El líder de “Los Copitos” había permanecido detenido dos años y once meses durante la pesquisa por el intento de magnicidio, hasta que fue excarcelado al inicio de los alegatos. En ese proceso principal, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por intento de homicidio agravado, mientras que Carrizo fue absuelto como presunto partícipe secundario.

La tenencia irregular de documentos no fue una situación aislada dentro del caso: en otro expediente, Sabag Montiel y Uliarte también fueron condenados por posesión de DNI ajenos, penas que luego quedaron unificadas con las sentencias por el ataque fallido a Cristina Fernández.

Con el fallo de la Corte, la situación judicial de Carrizo queda definitivamente resuelta en esta causa, aunque continúa vinculado a los antecedentes del expediente que investigó el atentado ocurrido en septiembre de 2022.