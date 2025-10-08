La ex participante de Gran Hermano, Coty Romero, oriunda de Corrientes pero que vive en Buenos Aires, sufrió una crisis personal y profesional que ella misma calificó como "devastadora". El motivo es la repentina suspensión de su cuenta de Instagram, que es su "fuente principal de ingresos" y su "trabajo".

La joven, que depende económicamente de su actividad en redes sociales, confesó de manera pública su error al promocionar plataformas de apuestas ilegales.

Romero reconoció que la pérdida de su cuenta se debe a la promoción de "los juegos que todos ya sabemos que están mal".

Ella admitió que, aunque era consciente de que la práctica era sancionable, optó por realizarla debido a la alta remuneración que ofrecía. “Sabía que estaba mal y sabía que me estaba arriesgando a eso, pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires”, explicó la influencer. A raíz de la sanción de Meta, manifestó su profundo arrepentimiento: "Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más”.

El drama se ha reflejado en su estado anímico, generando episodios de llanto y desesperación. “Estoy muy desesperada, anoche estuve llorando, estuve mal y encima tengo que rendir todas estas semanas”, relató la joven, quien teme tener que “empezar de cero otra vez”. Ella subrayó que "Para la gente que trabaja de esto, saben que es muy duro que te pase una cosa así”.

Ante la imposibilidad de acceder a su cuenta principal, Coty abrió un nuevo perfil y recurrió a sus seguidores a través de TikTok para solicitar ayuda.

El pedido consistió en una solicitud masiva de colaboración: “Lo único que tienen que hacer es escribirle a Meta y poner: ‘Hola, por favor pedimos que recuperen la cuenta de Coty Rommero’”. La exhermanita sugirió que el apoyo de usuarios con cuentas verificadas podría aumentar las posibilidades de éxito.