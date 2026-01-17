El crecimiento de empresas importadoras en San Juan ya genera un fuerte impacto en el comercio local y, sobre todo, en la industria nacional. Así lo aseguró Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE, donde detalló cuáles son los rubros más perjudicados por la llegada masiva de productos del exterior.

En el ranking de los sectores más afectados a nivel local aparecen, en primer lugar, es el bazar y la indumentaria, una situación que ya había sido advertida hace tiempo. Según explicó, el sector más golpeado entre ambos el de deco-hogar. “Todo lo que es decoración para viviendas se ha complicado hasta en un 50% por el ingreso de productos importados”, sostuvo. “Eso hace que estén vendiendo mucho menos que antes”, agregó.

Sin embargo, en los últimos meses se sumaron nuevos rubros golpeados por la caída del consumo. En ese sentido, Hermes afirmó que se registró una fuerte baja del 20% en el sector del calzado y del 40% en juguetería, mientras que la bijouterie se ubica en el último lugar del listado de actividades más perjudicadas.

Calzado y juguetes, los nuevos rubros en crisis

Rodríguez remarcó que dos de los rubros que más preocupación generan actualmente son el calzado y la juguetería, por el avance de productos importados a precios muy bajos. “Los nuevos rubros golpeados son el calzado y la juguetería”, señaló.

En ese marco, el propietario de Calzados Albertos, Alberto González, explicó la difícil situación del sector: “Al abrirse la importación se está produciendo un cambio en la industria, porque ahora se empiezan a sacar los costos reales de la mercadería”, indicó. “Tenemos productos al mismo precio que hace uno o dos años, o incluso más baratos, porque si no bajamos, la gente compra el par importado que es más económico”, advirtió.

González fue contundente: “Va a haber muchas empresas que no van a poder seguir fabricando y se van a fundir”. Y comparó costos: “Una zapatilla deportiva en China cuesta 5 dólares. A mí me cobran entre 12 y 15 dólares fabricarla en Argentina. Así no se puede competir”.

Explosión de importaciones en juguetes

El rubro que más creció en importaciones es el de juguetes. Según datos nacionales, entre enero y julio de 2025, las importaciones aumentaron 84% en valor y crecieron 114% en volumen, alcanzando 13.752 toneladas. Las empresas importadoras pasaron de 314 a 565, un alza del 80% a nivel nacional.

Sin embargo, la principal preocupación del sector no es la cantidad sino la calidad. El 50% del volumen importado fue realizado por empresas que ingresaron productos a menos de USD 3 por kilo, valores cercanos al costo de la materia prima, lo que pone en riesgo la seguridad infantil y la competencia leal.

En relació a ello, Rodríguez fue claro al señalar que los más perjudicados no son los comerciantes, sino los fabricantes nacionales. “De cada 10 máquinas que fabrican juguetes en la Argentina, seis están paradas”, ejemplificó.

El desembarco chino: llegan para quedarse

Otro punto clave es la llegada de comercios importadores, especialmente de origen chino. “Los chinos no vienen solo a instalarse, vienen para quedarse”, afirmó Hermes. “Están comprando propiedades, eso demuestra que apuestan a largo plazo”, explicó.

Rodríguez aseguró que este fenómeno se repite en otras provincias y países vecinos: “Estuve en un congreso en Mendoza con gente de Chile y Uruguay, y les pasa lo mismo”, relató. “Llegan con muy buenos precios y bajan los costos para sostener el negocio”.

Electrodomésticos y celulares: un alivio frente al extranjero

En cuanto a los electrodomésticos, el dirigente señaló que todavía existen grandes diferencias de precios con Chile, aunque destacó medidas para mejorar la competitividad local. “Se están bajando aranceles a fábricas del sur del país, eso las hace más competitivas”, explicó.

También mencionó el caso de los celulares: “Con la baja de presión fiscal, las plantas de ensamblaje pueden competir”, sostuvo. “Esto va a generar que en lo que resta de 2026 se vendan un 100% más de celulares”, concluyó.