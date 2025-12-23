Crecen las carreras técnicas en San Juan mientras el Presupuesto 2026 reduce fondos nacionales

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso incorpora un fuerte ajuste sobre el sistema educativo y, en particular, sobre la educación técnico-profesional. Uno de los puntos centrales es el recorte del financiamiento destinado al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), creado por la Ley 26.058, que durante años fue la principal herramienta para garantizar recursos específicos a escuelas técnicas de todo el país.

Según análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los recursos destinados a este fondo ya acumulan una caída superior al 90% en términos reales en comparación con 2023, y el proyecto de presupuesto profundiza esa tendencia al dejar de asignar partidas específicas para su funcionamiento en 2026. Esto implica que los fondos para infraestructura, equipamiento de talleres, actualización tecnológica y capacitación docente quedarían sujetos a reasignaciones discrecionales o al esfuerzo financiero de las provincias.

El ajuste se inscribe en un marco más amplio de reducción del gasto educativo nacional. El propio proyecto elimina referencias a la meta histórica de inversión educativa equivalente al 6% del Producto Bruto Interno, establecida por ley, y reduce el peso relativo de la función Educación dentro del gasto total del Estado nacional.

La educación técnica en San Juan, en pleno crecimiento

El recorte proyectado contrasta con la realidad que atraviesa la educación técnica en San Juan. En los últimos años, la provincia registró un crecimiento sostenido de la matrícula en escuelas técnicas y centros de formación profesional. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación provincial, más de 16.000 estudiantes cursan actualmente carreras técnicas en San Juan, una cifra récord que refleja el interés creciente por formaciones vinculadas al empleo y la producción.

Este aumento de la demanda se explica, en parte, por la expansión de sectores como la minería, la energía, la construcción y los servicios industriales, que requieren mano de obra calificada. Las escuelas técnicas sanjuaninas han ampliado su oferta en especialidades como electromecánica, electricidad, informática, minería y construcción, aunque muchas lo hacen con infraestructura y equipamiento que dependen en gran medida de fondos nacionales.

La alta ocupación de vacantes y la necesidad de sostener talleres operativos colocan a la provincia en una situación de vulnerabilidad frente a la reducción del financiamiento nacional, ya que el costo de mantener y renovar maquinaria, insumos y laboratorios es considerablemente más alto que en otras modalidades educativas.

El anuncio de un posible aumento y su impacto presupuestario

En este contexto, el secretario de Educación Técnica de San Juan, Rodolfo Navas, señaló públicamente que la Nación había comunicado la posibilidad de un incremento significativo de los fondos destinados a la educación técnica provincial para 2026. Según explicó, ese aumento permitiría acompañar el crecimiento de la matrícula y reforzar la inversión en infraestructura y equipamiento.

Sin embargo, la inclusión de ese eventual incremento en el marco del Presupuesto 2026 aparece condicionada por el ajuste general planteado por el gobierno nacional. La reducción estructural del FoNETP y la falta de partidas específicas generan incertidumbre sobre la efectiva llegada de esos recursos y sobre su continuidad en el tiempo. En términos presupuestarios, cualquier aumento puntual debería convivir con un esquema general de recorte, lo que limita su impacto real frente a la inflación y el aumento de costos operativos.

Un escenario de tensión entre demanda y financiamiento

La combinación entre un crecimiento sostenido de la educación técnica en San Juan y un presupuesto nacional con menos recursos específicos plantea un escenario de tensión para los próximos años. La demanda estudiantil sigue en alza, pero el financiamiento destinado a sostener la calidad de la formación técnica muestra una tendencia inversa a nivel nacional.

De concretarse el esquema previsto en el Presupuesto 2026, las provincias deberán asumir una mayor responsabilidad financiera para sostener sus sistemas de educación técnica, en un contexto de restricciones fiscales. En el caso de San Juan, el desafío será mantener el ritmo de expansión de las carreras técnicas sin afectar la calidad de la enseñanza ni la capacidad de los talleres, en un momento en el que la formación técnica se consolida como una de las principales puertas de acceso al empleo formal.