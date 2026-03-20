La economía de San Juan cerró un 2025 con signos vitales de recuperación en el mercado internacional. Según un informe detallado de la Dirección de Comercio Exterior, los sectores productivos privados de la provincia exportaron un total de US$ 2.063 millones, lo que representa un crecimiento del 12% en valor FOB respecto al año anterior.

Los motores de la economía

El análisis, que contempla los sectores minero, industrial, vitivinícola, olivícola, frutihortícola y agroindustrial, muestra que la provincia logró sostener la tendencia alcista iniciada en 2024. El sector minero continúa siendo el pilar fundamental, aportando el 84% de las divisas y movilizando el 78% del volumen total de carga remitida al exterior.Si se desglosan las ventas de oro, plata y metales estratégicos, la recuperación en dólares fue del 6%. El sector exportador "no minero" logró inyectar más de US$ 392 millones a la economía local, con un volumen de exportación cercano a los 693 millones de kilogramos.

Desafíos y contrastes sectoriales

A pesar del balance general positivo, el 2025 estuvo marcado por factores climáticos y geopolíticos. El sector industrial experimentó una leve baja en valores, pero sorprendió con una recuperación del 67% en volumen. Por el contrario, el sector olivícola sufrió una retracción debido a factores de mercado y contingencias climáticas como el granizo y el fenómeno del vecerismo (alternancia en las cosechas).

Contexto internacional adverso

Desde el área de Comercio Exterior destacaron que estos números se lograron en un escenario global complejo, definido por el regreso de políticas proteccionistas, conflictos bélicos que encarecieron los fletes y una marcada sequía que afectó la producción primaria.

Cabe recordar que, tras alcanzar su pico histórico en 2011 (US$ 2.463 millones) y tocar un piso de US$ 1.113 millones en 2023, la provincia encadena ahora dos años de crecimiento sostenido. Con 20 de los 35 principales productos en alza, San Juan busca acercarse nuevamente a sus máximos potenciales de exportación.

Los detalles