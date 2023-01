"Desde que murió mi madre no tuve más ganas de armar el arbolito, pero este año después de Navidad, Brian lo armó para que su hermanita más chica pudiera vivir el espíritu de la Navidad. Él quería pasar Año Nuevo con toda la familia, pero no pudo ser porque me lo mataron". Con estas palabras Natalia Salinas explicó el dolor que siente ella y su familia tras el crimen de Brian Ariel Videla, el joven que fue asesinado de un disparo el 29 de diciembre.

La madre de Brian marchó para pedir que haya justicia. Foto: DIARIO HUARPE.

En la mañana de este viernes la familia y los amigos de Brian salieron a la calle para manifestarse y pedir justicia tras el asesinado de este muchacho que tenía 22 años y trabajaba fabricando premoldeados.

Esta es la última foto que se sacó Brian con su madre. Foto: Gentileza.

Laura contó que hasta donde ella sabe, el joven de 17 años, único sospechoso por el asesinato de su hijo, está detenido en el Nazario Benavidez. La mujer aseguró que en los últimos días le llegaron capturas de un video que este muchacho habría grabado en el instituto en donde está alojado.

"Nos dijeron que iba a estar incomunicado, pero parece que él está de vacaciones, disfrutando de su descanso, mientras tanto yo estoy llorando a mi hijo", aseguró la madre de Brian.

Él es el presunto asesino de Brian, la familia de la víctima aseguró que el joven subió videos desde su encierro. Foto: Gentileza.

La mujer contó que de acuerdo a lo que ella pudo averiguar, el detenido tiene "está a un paso de ser mayor de edad". La mujer aseguró que insistirá en su pedido de justicia hasta conseguir que se haga el juicio y condenen a este muchacho a prisión perpetua. "Además, queremos saber quién le pasó el teléfono", aseguró la mujer.

Ante la pregunta de qué fue lo que pasó ese 29 de diciembre, la mujer contó que ella había salido a una reunión con un grupo solidario y que no estaba en la casa cuando balearon a su hijo.

Este viernes familiares de Brian salieron a la calle para pedir justicia. Foto. DIARIO HUARPE.

Javier Garramuño, padrastro del joven contó que ese día él estaba en la casa, "acababa de llegar de trabajar, cuando llegó Brian, me dijo que se iba a la casa de unos vecinos a tomar algo. Un rato después vinieron a avisarme que le habían disparado", contó este hombre.

Sobre los motivos de crimen, Garramuño negó que su hijastro le haya debido dinero a quien lo mató y aseguró que todo fue en el marco de una pelea. "Él quiso evitar que unos muchachos se pegaran y terminó recibiendo un tiro, él era así siempre buscaba solucionar los problemas", aseguró.

Los familiares de Brian piden que la justicia trabaje rápido. Foto: DIARIO HUARPE.

El hombre agregó que la familia de presunto asesino "es mala y que la madre de este joven lo incitaba a cometer delitos. No queremos que haya más violencia, lo mejor sería que la madre de ese asesino se vaya del barrio", concluyó Garramuño.