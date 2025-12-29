Un domingo de máxima preocupación envolvió a David Kavlin. El periodista de El Nueve y radio se encontraba en el Club Náutico Hacoaj cuando su salud le dio un aviso crítico. Luego de una jornada deportiva y un encuentro familiar, el conductor sufrió un infarto que derivó en un traslado de urgencia y una situación límite durante el trayecto.

"Ayer estuve jugando al paddle por la mañana y después me fui a encontrar con mi hijo en el edificio central del (Club Náutico) Hacoaj y ahí me empecé a sentir mal, tuve un infarto", relató Kavlin a Pronto. El protocolo de emergencia del club se activó de inmediato para su traslado. Sin embargo, el cuadro se agravó en la unidad de auxilio: "Me llamó a la ambulancia, vinieron y me llevaron. En el medio del camino hice un paro cardiaco. Llegué muerto a la Trinidad de San Isidro, me revivieron inmediatamente en la guardia cardiológica".

Tras ser estabilizado y sometido a una cirugía para la colocación de un stent, el periodista permanece bajo observación, aunque ya descansa en su hogar. "La pude contar. Me hicieron un stent y mañana (este lunes 29) me tienen que realizar otro para poder estar bien", detalló sobre los pasos médicos a seguir. A pesar de la gravedad del episodio, Kavlin llevó tranquilidad sobre su evolución: "Ahora ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales bien. Estoy comiendo. Fue un sustazo tremendo. Ahora ya estamos muchísimo mejor que ayer".

El episodio cardíaco ocurre tras un año de alta demanda profesional para el comunicador. "Estoy a la mañana en Mañanas Picantes y a las 12 hago Nuevediario en El Nueve. Venía de la presentación de mi libro 'Nos gritan Judíos de M13RDA' e hice casi 30 presentaciones. Eso es lo que creo que me jugó una pasada de estrés importante", reflexionó sobre las posibles causas de su descompensación.