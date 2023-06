A poco más de una semana para la definición de las candidaturas nacionales, los diferentes frentes de San Juan trabajan para llevar adelante el mejor armado posible a las PASO del 13 de agosto. El caso de Juntos por el Cambio no es la excepción y, en este sentido, a su líder provincial, Marcelo Orrego, se le cayó una ficha importantísima: el actual senador Roberto Basualdo. El legislador manifestó a DIARIO HUARPE que agradece que piensen en él, pero que ya tiene una decisión tomada y que no quiere participar de los comicios.

Basualdo ya hizo expresa su decisión de no ser más candidato y, de hecho, en el 2019 tampoco quería serlo. En este momento su resolución parece estar más firme que nunca y pidió a los referentes de JxC que la respeten.

“Yo no quiero ser candidato, ya dije que no. Agradezco que me busquen y que quieran. No tengo ganas, para nada. Hay que ver el 24 de junio quien se presente, en el caso mío no quiero. Hay que ver un montón de posibilidades, los que están instalados, los que pueden sumarse, los que no”, planteó al respecto.