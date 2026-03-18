De los eSports al celular: el auge del gaming en Argentina

El mundo del entretenimiento se ha transformado significativamente durante la última década. La pandemia en 2020 fue un punto de quiebre para el sector, que aceleró su migración hacia la esfera virtual. Muchísimos argentinos probaron los videojuegos durante este período, marcado por largos períodos de confinamiento e incertidumbre.

El rubro del gaming fue perfeccionando su oferta, logrando interpretar las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada. A la par, el sector de tecnologías móviles evolucionó y otros, como el de los casinos, despuntaron. La industria del juego online ofrece juegos en versiones demo, pero la mayoría juega en los casinos para ganar dinero real, por eso es importante acceder solo a sitios habilitados.

La evolución de los videojuegos nos lleva hacia los eSports, una tendencia que ha marcado un antes y un después, transformando las formas de consumo del ocio y desplegando una nueva arista del gaming. Argentina es uno de los países de la región más relevantes en materia de eSports, con títulos que destacan a nivel global. Este y otros aspectos analizamos a continuación.

El ecosistema gamer trasciende fronteras, se trata de un fenómeno popular que condensa interesados de diferentes puntos del mapa. De hecho, su carácter internacional es uno de los más atractivos, dado que crea una comunidad amplia y un sentido de pertenencia social. Pero hablamos de una industria que mueve miles de millones de dólares alrededor del mundo y, por supuesto, algunos países destacan más que otros.

Estados Unidos y China son las dos potencias que más dinero mueven en la industria. Pero Argentina no se queda atrás y se posiciona como un actor cada vez más relevante en el escenario latinoamericano. Según un informe de OVEA Brasil y México lideran en términos de ingresos y números de jugadores en la región. Argentina, Colombia y Chile destacan por sus robustos ecosistemas en desarrollo y sus éxitos internacionales.

El talento local no viene solo de la mano de los jugadores, sino también de los desarrolladores que han logrado posicionarse en el mercado mundial. Por ejemplo, estudios como Nautilus Games y Digital Crafter destacan por su talento creativo en la creación de narrativas complejas y tecnología audiovisual de punta, combinada con experiencias móviles que les permitan a los jugadores jugar con total comodidad.

Nautilus Games es una empresa argentina que ha apostado por la innovación, incorporando motores de juego avanzados, como Unity, que ayudan a optimizar la jugabilidad y los gráficos en experiencias móviles. Esto se deja ver en “El Hijo” un título destacado en la industria gamer que ha sido un verdadero éxito en consolas, pero también en dispositivos móviles.

La publicidad es una herramienta clave para cualquier sector que esté buscando expandirse. La industria gaming ha sabido leer e interpretar las demandas e intereses de su público objetivo, no solo el diseño de productos acordes, sino también y, sobre todo, para entender las vías por las cuales hacerles llegar las nuevas propuestas a su audiencia objetivo.

En el mundo gaming es común la publicidad in-game, que se basa en la promoción de anuncios dentro de la misma experiencia de videojuego. Pese a que se trata de una modalidad que puede ser un estorbo para algunos, otros consideran que es una buena forma de conocer los títulos más modernos del mercado.

Con las publicidades in-game, el sector busca captar la atención de los jugadores ya familiarizados con el universo del videojuego. Pero para atraer nuevos interesados se han implementado otras estrategias publicitarias, como el marketing de streamers e influencers; el nuevo pilar fundamental de la publicidad en la industria de los videojuegos.

Así es como figuras de alcance masivo, como el streamer Coscu, se han convertido en referentes nacionales en materia de videojuegos. Suele tratarse de embajadores de marca que realizan transmisiones en vivo mientras juegan y comentan los nuevos lanzamientos, ampliando significativamente el margen de alcance de la industria gaming.

La clave del éxito detrás de esta industria se basa en la construcción de experiencias envolventes. Para ello, el avance de tecnologías como la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) han sido fundamentales. Las empresas del rubro, tanto nacionales como internacionales, buscan ofrecer experiencias que desdibujen los límites de la pantalla, permitiendo a los jugadores sumergirse de lleno en el juego.

Los videojuegos de hoy en día, muy distintos a los títulos que dieron vida a esta industria por la década del 80´, invitan a los jugadores a formar parte de un entorno tridimensional, creando una experiencia interactiva única. A medida que la tecnología avanza, las expectativas crecen; recientemente se han dado a conocerlos cinco videojuegos más esperados del 2026, que ofrecen nuevas funciones y tramas diversas.

Otro avance crucial ha sido la incorporación de la inteligencia artificial (IA), tomada especialmente para el perfeccionamiento de los juegos, que van desde mejoras en las interacciones, hasta la creación de personajes más realistas. En Argentina, tanto la RV como la IA han sido elementos clave para el desarrollo de juegos que hoy resuenan a nivel internacional, consolidando su presencia en el mercado del gaming global.