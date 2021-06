De Los Ríos anunció que después de las vacaciones de invierno todos los chicos deberán volver a las aulas

El ministro de Educación, Felipe De Los Ríos informó que después de las vacaciones de invierno las clases volverán a ser solo presenciales en todas las escuelas de la provincia. De esta forma dejó de lado la bimodalidad que permite que los padres que no deseen enviar a sus hijos a la escuela puedan seguir estudiando desde casa.

En declaraciones a radio Estación Claridad, el funcionario aseguró que "a los chicos los necesitamos en la escuela la tecnología es un medio no un fin", opinó y agregó que si bien hay muchos chicos cuyos padres han optado por cursar de manera virtual, esto nunca sustituye la educación presencial con una docente.

El funcionario explicó que desde el 7 de junio cuando volvieron las clases tras el confinamiento decretado por el presidente, se implementó una modalidad de educación presencial con la posibilidad de que los padres puedan decidir si sus hijos cursan de forma presencial o reciben las guías de forma virtual.

Tras más de una semana de implementada esta política casi la mitad de los padres han determinado que sus niños no irán a clases presenciales. La gran mayoría de estos padres le han comunicado a las escuelas que sus hijos no cursarán, pero hay un porcentaje de chicos que no fue a cursar y tampoco informó que estén estudiando de forma virtual.

De Los Ríos explicó que del universo de 240.000 alumnos hay unos 6.000 que no han informado si están estudiando o no y por lo tanto se teme que hayan podido abandonar los estudios.

El educador explicó que a estos chicos los denominan como con una "ausencia indefinida" ya que no tienen respuesta de qué pasó con el alumno. Ante esta problemática el ministerio ya comenzó a implementar el programa Asistiré.

Los profesionales que se desempeñan en este programa buscarán determinar cuál es la razón por la que estos padres no se han comunicado con la escuela y saber si los chicos siguen estudiando o no. Es que el ministro explicó que es posible que los padres no han avisado nada a la escuela pero sigan ayudando a los chicos en casa y accedan a las guías por medio de algún compañero del vecindario o consigan copias impresas.

El ministro agregó que durante esta semana desde el programa Acompañar Escuelas comenzarán a entrevistar a los padres de los chicos que han manifestado su voluntad de que los chicos no cursen de forma presencial. La idea es saber si los chicos no van a clases presenciales porque tienen alguna enfermedad, si tienen parientes en grupos de riesgo o si es solo temor a un posible contagio.

Con esta serie de entrevistas De Los Ríos explicó que se busca llegar y hacer seguimiento de todos los alumnos. "Tenemos que llegar a todos de la manera que nos sea posible para lograr la continuidad pedagógica, ya ni siquiera lograr los 180 días de clases sino la continuidad", aseguró.

Por último, el funcionario aseguró que junto a los gremios analizará si se adelantan o no las vacaciones o si se extienden después del 23 de julio. Es que para tomar esta medida se debe tener en cuenta que hay padres que han reservado vacaciones en la fecha que estaba originalmente prevista para el receso de invierno.