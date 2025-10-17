Un grave incidente sacudió este miércoles por la tarde el barrio Coronel Dorrego, en el norte de Santa Fe, cuando un niño de cuatro años resultó herido de bala en una pierna tras manipular un arma de fuego dentro de su vivienda familiar. El hecho ocurrió alrededor de las 16:40, en la zona de Sarmiento y French.

Según fuentes policiales y médicas, los familiares trasladaron de urgencia al menor a la enfermería del barrio, donde recibió las primeras atenciones, y posteriormente fue derivado al Hospital Iturraspe y luego al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece internado en observación. Desde el centro de salud confirmaron que el niño está estable y hemodinámicamente compensado.

El subcomisario Copello informó que, según lo declarado por el menor, el disparo se produjo mientras jugaba con el arma, que podría pertenecer a su abuelo. La fiscalía investiga cómo el niño accedió al arma y analiza las condiciones de almacenamiento para determinar si hubo negligencia.

Por disposición del fiscal de Homicidios en turno, se realizó una requisa en la vivienda ubicada en calle Defensa al 8300 para secuestrar el arma involucrada y establecer las circunstancias del incidente. La Justicia continúa trabajando para esclarecer la situación y determinar posibles responsabilidades dentro del entorno familiar.