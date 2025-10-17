Se conoció que Mauro Icardi acudió a la Justicia y denunció a Wanda Nara por su relación con el nuevo novio de la empresaria, Martín Migueles. El delantero del Galatasaray manifestó su preocupación al considerar a Migueles una “mala influencia” para sus hijas en común, Francesca e Isabella.

Elba Marcovecchio, defensora de Mauro Icardi, reveló los detalles de la denuncia a la madre de Isabella y Francesa en diálogo con el Diario de Mariana (América TV). La furia del delantero de Galatasaray surgió a raíz de un video que la propia Wanda Nara publicó en sus redes sociales y después borró.

El contenido del video es lo que encendió las alarmas de Icardi, pues en él el empresario (Martín Migueles) aparece acostado acariciándole la espalda a una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ante esta situación, el futbolista tomó la decisión de presentar un escrito judicial ante el juez Adrián Hagopián.

Marcovecchio explicó que, si bien "no se está denunciando ningún delito", lo que se le advierte al juez es una "situación grave, una situación que no debe pasar". La abogada enfatizó de manera contundente: "A los chicos no hay que tocarlos".