La Municipalidad de Rivadavia, encabezada por el intendente Sergio Miodowsky, avanza con la puesta en valor de la plaza del barrio Camus, uno de los espacios más representativos y concurridos de la zona. Las obras, que forman parte del plan de mejoras urbanas en distintos sectores del departamento, buscan devolverle vida y funcionalidad al espacio público.

Los trabajos incluyen la construcción de nuevas veredas, la restauración de la fuente principal, la colocación de luminarias LED y el reacondicionamiento del mástil, con el objetivo de ofrecer un entorno más accesible, seguro y moderno para todos los vecinos.

Además, el equipo municipal trabaja en la recuperación y pintura de los juegos infantiles, lo que permitirá que niños y familias disfruten nuevamente de un espacio renovado, pensado para la recreación y el encuentro comunitario.

Todas las tareas se realizan con mano de obra municipal, una decisión que permite optimizar recursos y mantener contacto directo con las necesidades de los rivadavienses, fortaleciendo el vínculo entre la gestión y la comunidad.

Esta intervención se suma a otras obras en ejecución en diferentes barrios de Rivadavia, como parte de una política que busca transformar los espacios públicos en lugares de integración, convivencia y pertenencia para todos los vecinos.