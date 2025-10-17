Departamentales > Renovación
Obras en Rivadavia: remodelan la plaza del barrio Camus con juegos y luces LED
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rivadavia, encabezada por el intendente Sergio Miodowsky, avanza con la puesta en valor de la plaza del barrio Camus, uno de los espacios más representativos y concurridos de la zona. Las obras, que forman parte del plan de mejoras urbanas en distintos sectores del departamento, buscan devolverle vida y funcionalidad al espacio público.
Los trabajos incluyen la construcción de nuevas veredas, la restauración de la fuente principal, la colocación de luminarias LED y el reacondicionamiento del mástil, con el objetivo de ofrecer un entorno más accesible, seguro y moderno para todos los vecinos.
Además, el equipo municipal trabaja en la recuperación y pintura de los juegos infantiles, lo que permitirá que niños y familias disfruten nuevamente de un espacio renovado, pensado para la recreación y el encuentro comunitario.
Todas las tareas se realizan con mano de obra municipal, una decisión que permite optimizar recursos y mantener contacto directo con las necesidades de los rivadavienses, fortaleciendo el vínculo entre la gestión y la comunidad.
Esta intervención se suma a otras obras en ejecución en diferentes barrios de Rivadavia, como parte de una política que busca transformar los espacios públicos en lugares de integración, convivencia y pertenencia para todos los vecinos.