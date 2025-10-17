Mariana Brey se retiró anticipadamente del programa A la Barbarossa, lo que encendió las alarmas entre los televidentes. Para llevar tranquilidad sobre el estado de su compañera, la conductora Georgina Barbarossa se refirió al tema durante una entrevista.

Barbarossa confirmó que la periodista está siendo sometida a estudios: “Le están haciendo unos estudios porque tiene un problemita en la panza”. Sin embargo, la conductora de Telefe aseguró que no es grave: “nada serio gracias a Dios”.

La conductora fue consultada sobre si este cuadro de salud podría estar relacionado con las tensiones que a veces se generan durante el programa. Georgina respondió con humor, dejando entrever que el estrés puede afectar a cualquiera: “El cuerpo habla y yo las contracturas que tengo ni te cuento”.

La repentina salida de Brey se dio en medio de rumores que indicaban que podría abandonar el ciclo debido a sus diferencias con la panelista Nancy Pazos. Pazos, de hecho, había sido noticia hace pocos días al confesar sin filtros que le gustaría que Brey se fuera del ciclo, en medio de sus recurrentes discusiones al aire.

Sin embargo, Georgina Barbarossa fue contundente al negar que la salida se deba a conflictos internos. Cuando le preguntaron si Brey podría irse por diferencias con Pazos, respondió: “No, ¿por qué? Hasta ahora yo no me enteré de nada, así que no sé”.

La actriz y conductora dejó en claro su deseo de mantener al equipo: “Me encantaría que siga todo el mundo, si es un equipo maravilloso y exitoso, ¿por qué lo vamos a cambiar?”. Barbarossa comparó la dinámica del programa con el teatro, utilizando el lema: “En teatro es un lema, si hay un éxito no se toca”.

Finalmente, al ser consultada sobre si algunos integrantes "se odian", Georgina respondió de manera divertida: “Pero después se les pasa”.