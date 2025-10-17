Con motivo del Día del Empleado Municipal, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan otorgará asueto administrativo el lunes 20 de octubre, reconociendo la labor diaria de quienes integran la institución. Pese a la suspensión general de tareas, se mantendrán operativos los servicios esenciales para asegurar el funcionamiento habitual de la ciudad.

El sábado 18 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Empleado Municipal, y el lunes 20, jornada de asueto, los servicios funcionarán de la siguiente manera: el Servicio Fúnebre mantendrá atención normal, al igual que la recolección de residuos, ECO–SEM, Monitores Urbanos y la Playa de Remoción. El Cementerio Municipal estará abierto ambos días de 8:00 a 19:00, mientras que el Servicio de Emergencia Municipal operará con guardias mínimas el lunes.

Publicidad

Por su parte, la Feria y el Mercado de Abasto atenderán normalmente el sábado 18, pero permanecerán cerrados durante la jornada de asueto del lunes 20.

La medida busca equilibrar el reconocimiento del trabajo municipal con la garantía de servicios esenciales para la comunidad, asegurando que los sanjuaninos cuenten con atención en áreas críticas incluso durante el asueto.