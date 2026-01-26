Un violento accidente de tránsito se produjo durante la madrugada de este domingo 25 de enero en el ingreso a la localidad de La Calera, sobre Ruta Nacional N.º 147, a la altura del kilómetro 860, donde colisionaron de manera frontal un automóvil y un camión con acoplado. El siniestro dejó cinco personas heridas, entre ellas una beba de 2 años, que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría 5.ª de La Calera a DIARIO HUARPE, el hecho ocurrió alrededor de las 3:50 horas. De acuerdo a las primeras averiguaciones y al testimonio del conductor del camión, un hombre de 53 años, identificado como Jorge Emilio Videla, el rodado de gran porte circulaba por Ruta Provincial N.º 35 y al intentar incorporarse a la Ruta 147 detuvo su marcha con intenciones de girar hacia la derecha. En ese momento, el chofer dijo que advirtió una falla en el sistema de frenado, por lo que realizó una maniobra hacia la izquierda para evitar el vuelco.

Fue allí cuando impactó contra un Renault Duster que transitaba por la Ruta Nacional 147 en sentido San Juan–San Luis. En el vehículo viajaba una familia sanjuanina. Como consecuencia del choque, el automóvil colisionó de frente contra el acoplado del camión que transportaba cemento. En el rodado menor viajaban cinco personas: el conductor, Federico Esteves Alós, de 32 años, tres mujeres de 36, 32 y 62 años, y una bebé de 2 años. Todos sufrieron lesiones de distinta consideración, principalmente politraumatismos.

Personal de emergencias médicas asistió a las víctimas en el lugar y posteriormente dos mujeres y la menor fueron trasladadas en ambulancia al hospital Ramon Carrillo, donde quedaron internadas.

De acuerdo a lo confirmado por fuentes policiales, la situación más delicada fue la de la beba de 2 años, quien debió ser intervenida quirúrgicamente en la cabeza. En tanto, el conductor del auto sufrió un traumatismo craneano y permanece internado a la espera de que disminuya la inflamación cerebral para ser operado.

Asimismo, personal de Bomberos trabajó en el lugar para rescatar al conductor del automóvil y a una mujer que habían quedado atrapados dentro del habitáculo, logrando liberarlos tras una compleja tarea.

Las actuaciones continúan bajo las diligencias de rigor para determinar la mecánica del siniestro, mientras los heridos permanecen bajo observación médica.