Boca Juniors comenzó el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 1-0 sobre Deportivo Riestra en La Bombonera. El gol del triunfo llegó de cabeza por intermedio de Lautaro Di Lollo, tras un tiro libre ejecutado desde la esquina por Leandro Paredes.

El partido mostró un ritmo mayormente lento, con Boca controlando la posesión, mientras el Malevo se plantó en defensa y dificultó la generación de juego del local. Durante algunos minutos del primer tiempo, el Xeneize logró acercarse con peligro al arco rival, pero el arquero Ignacio Arce respondió con dos grandes atajadas ante remates de Tomás Belmonte y Lautaro Di Lollo. En ese lapso, Lautaro Blanco estrelló un tiro en el palo.

La pelota parada fue la vía más efectiva del conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que abrió el marcador tras un córner bien ejecutado por Paredes y un cabezazo certero de Di Lollo. Después del gol, Boca continuó dominando la tenencia del balón, mientras Riestra adelantó sus líneas en busca de la igualdad, sin poder concretar ocasiones claras.

El partido también contó con varias modificaciones en ambos equipos. En Boca ingresaron Brian Aguirre, Iker Zufiaurre y Milton Delgado por Alan Velasco, Lucas Janson y Ander Herrera, respectivamente. En Riestra, las variantes incluyeron a Facundo Miño, Alexander Díaz, Gabriel Obredor y Jonathan Herrera. Además, se registraron varias tarjetas amarillas por faltas fuertes y fricciones, destacando a Miguel Barbieri, Jonatan Goitía y Nicolás Benegas.

Con este resultado, Boca suma sus primeros tres puntos en el Apertura 2026 y se prepara para su próximo encuentro, que será el miércoles 28 de enero ante Estudiantes de La Plata desde las 22:15. El fin de semana siguiente, recibirá a Newell’s en La Bombonera. Por su parte, Deportivo Riestra visitará a Defensa y Justicia el jueves 29 de enero a las 17.