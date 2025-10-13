El final de la relación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson se convirtió en uno de los temas centrales del espectáculo, especialmente luego de que la propia modelo confirmara que estaban "en proceso de divorcio" a través de un comunicado en sus redes. En este contexto de alta exposición, el exfutbolista dio un paso que nadie esperaba: se abrió una cuenta de Instagram.

El debut 2.0 de Demichelis no es un dato menor, teniendo en cuenta que siempre ha mantenido un perfil sumamente reservado, alejado del mundo mediático en el que, en gran parte, se movía su ahora exesposa. Su decisión de sumarse a la plataforma que usa millones para mostrar su día a día y fijar posición generó una inmediata lectura sobre su estrategia personal en este difícil momento.

Publicidad

Según fuentes cercanas al entorno, la principal motivación detrás de la apertura de su perfil es tomar el control de su propia narrativa. Tras la separación, los medios centraron su atención en la palabra de Evangelina, quien además de confirmar la ruptura, se ha referido a algunos límites que se cruzaron, particularmente con la privacidad de sus hijos, expresando: "No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”.

La jugada de Demichelis al abrir su cuenta se ve como un movimiento para desactivar la especulación constante y el hostigamiento periodístico hacia Anderson, al mismo tiempo que le permite comunicar sus actividades y proyectos sin intermediarios. "Si habla él, se desactiva [la búsqueda de Evangelina]", especulan en el medio, señalando que al tener el exfutbolista su propio canal, la necesidad de recurrir a Evangelina para obtener información sobre él disminuye.