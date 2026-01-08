Un fuerte susto se vivió en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio, Punta del Este, cuando Martín Demichelis, director técnico y exdefensor argentino, junto a parte de su familia (incluyendo a sus hijos y una sobrina) fueron atrapados por una corriente marina y arrastrados mar adentro mientras disfrutaban de sus vacaciones.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que los integrantes de la familia luchaban por mantenerse a flote entre las olas, con el agua cubriendo gran parte de sus cuerpos, hasta que un grupo de surfistas que también eran guardavidas voluntarios los divisó y logró ayudarlos a salir del mar.

El rescate se produjo gracias a la rápida intervención de guardavidas y surfistas que estaban en el lugar en su día libre, quienes, consciente del peligro, se lanzaron al agua para asistir a Demichelis y a los menores. El hecho ocurrió a fines de diciembre, pero las imágenes y el relato se difundieron recientemente, generando impacto entre seguidores y turistas.

Tras el rescate, la modelo Evangelina Anderson, madre de algunos de los niños que estuvieron involucrados, compartió en redes sociales un mensaje de gratitud y alivio, agradeciendo por la suerte y protección recibida tras el episodio.

Aunque la situación fue peligrosa y pudo haber tenido consecuencias graves, ninguno de los miembros de la familia sufrió heridas de consideración y todos fueron asistidos tras ser retirados del agua. El hecho sirve como alerta sobre los riesgos de las corrientes marinas, incluso para nadadores y familias experimentadas, y destaca la importancia de la presencia y la vigilancia de guardavidas en zonas costeras.