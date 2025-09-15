El Gobierno nacional oficializó nuevas designaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el marco de la intervención vigente y de la investigación judicial contra el exfuncionario Diego Spagnuolo. A través del Decreto 666/2025, publicado en el Boletín Oficial, se nombró a Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, tiene vigencia desde el miércoles pasado, aunque fue publicada en la madrugada de este lunes.

El texto recuerda que la ANDIS permanece intervenida desde el 21 de agosto, cuando se dispuso un plazo inicial de 180 días bajo la órbita de Alejandro Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria.

Scigliano, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, actualmente cursa una maestría en Administración Aplicada en la UNLZ y se define como un “apasionado por la gestión pública, el desarrollo territorial y la articulación de políticas basadas en evidencia". En su trayectoria destacan cargos en el Ministerio de Salud de la Nación, en el Municipio de Esteban Echeverría y en la Provincia de Buenos Aires, además de su rol docente en el IPAP.

Mientras tanto, la Justicia avanza en la causa por los audios de Spagnuolo, en los que denunció supuestos hechos de corrupción durante su gestión en la Andis. El viernes pasado, la Policía realizó tres operativos en simultáneo en barrios privados de Pilar y Berazategui, además de una sucursal bancaria en Almagro donde el exfuncionario tenía una caja de seguridad. Allí hallaron 80 mil dólares y 2000 euros, además de dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello. Paralelamente, los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, presentaron su renuncia “por motivos personales”.

Según trascendió, los investigadores también pidieron a las autoridades de los countries los registros de ingresos de visitas y vehículos vinculados a los domicilios de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de determinar posibles vínculos en la causa.