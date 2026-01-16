Luján de Cuyo inaugura su nuevo hospital bajo un innovador modelo público-privado

Después de años de planificación y obras, el Hospital de Luján de Cuyo abrirá finalmente sus puertas a la comunidad bajo una fórmula innovadora para el sistema sanitario argentino: una articulación público-privada (APP). El establecimiento, cuya gestión estará a cargo de Hogar Salud S.A. (perteneciente al Grupo Olmos), iniciará su fase de atención ambulatoria el próximo 1° de febrero, marcando el comienzo operativo de un proyecto que combina financiamiento estatal con la experiencia de gestión de un privado.

Alfredo Cornejo, Gobernador de la Provincia de Mendoza; Cdor. Raúl Olmos, presidente del GRUPO OLMOS y Olga Aguilera, presidenta de Hogar Salud S.A. Durnate la firma también estuvo Hebe Casado, vicegobernadora.

El anuncio oficial se realizó este jueves 15 de enero con la firma del acta de entrega de posesión, en un acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Salud mendocino Rodolfo Montero y el presidente del Grupo Olmos, Raúl Olmos.

El modelo: Estado garante, privado gestor

Este hospital se inscribe como uno de los primeros proyectos de su tipo en el país bajo un esquema de APP para la gestión sanitaria. El modelo, establecido mediante el Decreto Provincial 2317 de 2025, concede a Hogar Salud S.A. la finalización de la obra, el equipamiento y la operación integral del hospital por un plazo de 15 años.

Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación; Cdor. Raúl Olmos, presidente de GRUPO OLMOS y la Dra. Andrea Falugi, directora Médica Nacional de RED BASA

La inversión comprometida por el concesionario supera los $5.122 millones. A cambio, el Grupo Olmos aporta más de 20 años de experiencia en gestión sanitaria a través de su red prestacional, RED BASA. El Estado provincial mantiene la supervisión, el control de la atención y garantiza el acceso universal y gratuito.

Cómo funcionará la atención: un sistema dual

El hospital está diseñado para atender a toda la población bajo dos mecanismos de financiamiento:

Pacientes con obra social: La prestación será facturada directamente a sus coberturas médicas. Pacientes del sistema público exclusivo: La Provincia de Mendoza asumirá directamente el costo de la atención a través del pago por prestación, según el nomenclador del Ente de Recuperación de Fondos (Reforsal). El contrato garantiza que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital estará destinada a este grupo.

“Para el Grupo Olmos, este proyecto representa la posibilidad de poner más de dos décadas de experiencia en gestión sanitaria al servicio de un hospital público”, afirmó Raúl Olmos durante la presentación.

Servicios y etapas de implementación

A partir del 1° de febrero de 2026, el hospital comenzará con atención ambulatoria en once especialidades clave:

Clínica Médica de Adultos

Medicina Familiar

Pediatría

Ginecología y Obstetricia

Cardiología

Traumatología

Urología

Neumonología Pediátrica

Psicología

Enfermería y prácticas ambulatorias

Además, se integrará a la red pública manteniendo el plan de vacunación oficial provincial.

La puesta en marcha total se desarrollará en tres etapas a lo largo de 18 meses. En las fases siguientes se incorporarán los servicios de guardia 24 horas, internación y quirófanos para cirugías ambulatorias. Durante los 15 años de concesión, el concesionario será responsable del mantenimiento integral del edificio y de la gestión de todos los servicios sanitarios.

Un punto de inflexión para la salud mendocina

La inauguración del Hospital de Luján de Cuyo trasciende la apertura de un nuevo edificio. Representa la materialización de un modelo de gestión que busca optimizar recursos, incorporar know-how privado y agilizar la puesta en funcionamiento de infraestructura crítica, sin ceder la rectoría del Estado ni el principio de equidad en el acceso a la salud.

Este proyecto marca un precedente observado con atención a nivel nacional, en un contexto donde la búsqueda de mayor eficiencia en la inversión pública y la mejora en la calidad de los servicios sanitarios se han vuelto objetivos prioritarios. Para los habitantes de Luján de Cuyo, significa el fin de una larga espera y el comienzo de una nueva era en la atención de su salud.