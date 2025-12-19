Detectaron dos casos de gripe H3N2 en Argentina y temen por una pandemia

La detección de tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en el país encendió las alarmas del sistema sanitario tras la confirmación del Instituto Malbrán. Los afectados, que transitan la patología sin complicaciones, son un niño internado en la Ciudad de Buenos Aires y dos adolescentes de Santa Cruz identificados mediante monitoreo ambulatorio.

Al respecto, el Ministerio de Salud informó que "las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados. La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año".

A pesar de que los análisis clasifican al virus en un grupo con cambios genéticos que facilitan su propagación, la evidencia actual no indica una severidad clínica superior a temporadas previas. No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron que "estas características podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud".