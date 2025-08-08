Un motociclista, de apellido Bernal, fue detenido en Concepción, en Capital, luego de qué personal de la Policía de San Juan, de la Motorizada N°1 le encontrara marihuana durante un control de rutina. El hombre, que intentó evadir a los efectivos, portaba casi 40 gramos de cannabis distribuidos en envoltorios y un frasco de vidrio. La sustancia fue secuestrada y el detenido quedó alojado en la Comisaría 2º, a disposición de la Justicia.

El hecho se produjo cuando los agentes realizaban tareas de prevención en la zona de calle Mendoza y Mary O' Graham. Observaron a un motociclista que, al notar la presencia policial, intentó eludir el control, lo que despertó las sospechas de los uniformados. La persecución se extendió por pocas cuadras, y el hombre fue interceptado en la intersección de calles Corrientes y Mendoza.

En el frasco además de los cogollos había cigarrillos de marihuana.

Al solicitarle la documentación de la moto y la personal, el conductor se mostró reticente y comenzó a insultar a los policías, lo que motivó que los oficiales decidieran trasladarlo a la seccional policial. En ese momento, se le realizó un palpado de urgencia, procedimiento en el cual se encontró, en el bolsillo de su campera, dos envoltorios de nylon y un frasco de vidrio que contenían una sustancia de color verde con un fuerte olor característico.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata al personal del departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan, que se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Tras las pruebas de campo, se confirmó que la sustancia era cannabis, con un peso total de 38 gramos. Por orden de las autoridades judiciales, todo el material fue secuestrado.

El motociclista, identificado con el apellido Bernal y de quien no se precisó la edad, fue trasladado a la Comisaría 2º. En el lugar, quedó a disposición del fuero penal en turno, imputado por el delito de tenencia de estupefacientes, a la espera de que se defina su situación procesal. El operativo resalta la importancia de los controles de rutina en la lucha contra el microtráfico en la provincia de San Juan.