Detuvieron a dos dealers por un doble femicidio y hallaron un campamento narco en La Matanza

Un amplio operativo policial permitió detener a dos presuntos dealers vinculados a un doble femicidio y dejó al descubierto un campamento narco utilizado para la venta y acopio de drogas a la vera del Río Matanza, en la zona de Gregorio de Laferrere, cerca del límite con Ezeiza.

El procedimiento fue llevado adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, en el marco de una causa que investiga el asesinato de Vanesa Alejandra Lachmañuck, de 28 años, y Aylen Alejandra Benítez Medina, de 14.

Una investigación que comenzó con una desaparición

La pesquisa se inició en septiembre de 2024 cuando el fiscal Adrián Arribas solicitó la intervención de la DDI tras la desaparición de ambas jóvenes. Durante los primeros rastrillajes, los investigadores detectaron vínculos entre las víctimas y una organización dedicada al narcomenudeo en la ribera del Río Matanza.

El 11 de septiembre de ese año, en un operativo realizado en la zona del arroyo Don Mario y el río, los agentes encontraron los cuerpos de las víctimas. A partir de ese momento, el caso fue recaratulado como doble homicidio.

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Testimonios y tareas investigativas permitieron identificar como presunto autor material a Hugo Steven Palacios Britez, señalado como líder de la organización conocida como la “Banda de Calderón”. El sospechoso fue detenido posteriormente junto a otros integrantes de la estructura criminal.

La red narco siguió operando

Pese a esos arrestos, los investigadores detectaron que la organización continuó funcionando. Según las pesquisas, el liderazgo quedó en manos de Ivan Esteban Cristaldo López y Arnaldo Andrés González, quienes se encargaban de abastecer los puntos de venta y supervisar la distribución de estupefacientes.

En abril de 2025, un operativo con 11 allanamientos —que incluyó el uso de drones para documentar la venta de drogas— permitió secuestrar estupefacientes, armas y desmantelar campamentos utilizados por la banda, además de detener a cuatro sospechosos.

El operativo final y la persecución

Con nuevas pruebas reunidas —entre ellas filmaciones aéreas, seguimientos y análisis de comunicaciones— la Justicia autorizó otros nueve allanamientos. Durante ese despliegue, la DDI irrumpió en el punto de venta conocido como “Calderón”.

Allí fueron detenidos Cristaldo y González, quienes intentaron resistirse y dispararon contra los agentes, aunque no hubo heridos. Ambos intentaron escapar a pie a través de una zona de vegetación y basurales, pero finalmente fueron capturados. La persecución quedó registrada por la cámara corporal de uno de los policías.

Drogas, armas y dinero incautados

Durante los procedimientos también se descubrió un campamento narco que funcionaba como punto de venta y almacenamiento de drogas. Además, otras cuatro personas vinculadas a la organización fueron detenidas.

En los allanamientos se secuestraron más de 700 dosis de pasta base y cocaína, trozos compactos de marihuana, una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, tres pistolas Bersa del mismo calibre —una de ellas vinculada a un robo denunciado por la Policía Federal Argentina—, una carabina calibre .22, municiones, teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y cerca de 300 mil pesos en efectivo.

El Ministerio Público Fiscal imputó a los detenidos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación ilegal de armas, tentativa de homicidio agravado contra personal policial y encubrimiento, en el marco de una investigación que continúa abierta para determinar el alcance total de la red criminal.